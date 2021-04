„Friends“-Reunion ist endlich abgedreht

Der Cast der Kultserie "Friends" hat sich erneut zusammengefunden. (jom/spot)

11.04.2021 12:15 Uhr

Es ist vollbracht: Die Dreharbeiten zur besonderen "Friends"-Reunion sind abgeschlossen. Das gaben die Macher via Instagram bekannt.

Nach mehreren Verschiebungen der Dreharbeiten gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten für alle Fans von „Friends“ (1994-2004): Die besondere Reunion-Folge mit dem Originalcast der Serie ist im Kasten. Das gaben die Macher auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt.

In dem Special von Streaminganbieter HBOMax werden sich Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), lisa kudrow (57), Matt LeBlanc (53), Matthew Perry (51) und David Schwimmer (54) zusammen mit den Erfindern der Show, Marta Kauffman (64) und David Crane (63), an die beliebte Serie zurückerinnern und ihre Zeit am Set Revue passieren lassen.

Wann das Special bei dem Dienst zu sehen sein wird, steht noch nicht offiziell fest. Es wird aber für rund ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Datum – den 27. Mai 2020 – erwartet. Die Reunion sollte im März vergangenen Jahres gedreht werden, die Dreharbeiten mussten aufgrund der Coronavirus-Pandemie jedoch mehrfach verschoben werden.