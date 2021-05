Frischgebackener Vater Johannes Haller hat einen neuen Look

Für seine Tochter hat sich Johannes Haller von seinem Bart verabschiedet. (jom/spot)

08.05.2021 14:54 Uhr

Johannes Haller wurde vor wenigen Tagen zum ersten Mal Vater. Für seine neue Rolle setzt er jetzt sogar auf einen neuen Look.

Vor wenigen Tagen gaben Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) die Geburt ihrer Tochter Hailey-Su auf Instagram bekannt. Jetzt hat sich Johannes Haller erneut bei seinen Followern gemeldet, um ihnen zu zeigen, wie er seiner „Prinzessin“ zuliebe seinen Look verändert. Denn damit seine Bartstoppel seine Tochter nicht mehr stören können, muss der Bart komplett ab. In einem kurzen Clip zeigt Haller seine Verwandlung durch eine Rasur-Aktion, am Ende bleibt eine deutliche optische Veränderung mit glattem Gesicht zurück.

Paszka und Haller lernten sich 2017 in der RTL-Dating-Show „Die Bachelorette“ kennen. Damals gab Paszka allerdings nicht Haller, sondern David Friedrich (31) die letzte Rose. Erst zwei Jahre später wurden die beiden ein Paar, Anfang Oktober 2020 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Mitte Dezember verkündete Paszka ihre Schwangerschaft. Wenige Wochen später postete sie zudem ihren Verlobungsring.