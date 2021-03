Friseure öffnen wieder: Hier stehen sie schon um Mitternacht an

01.03.2021 09:10 Uhr

Lockerungen in der zweiten Welle der Pandemie: Seit dem heutigen Montag dürfen Friseure wieder ihre Läden öffnen und Hand anlegen.

Aufatmen seit zweieinhalb Monaten: Seit 1. März dürfen Friseure bundesweit wieder öffnen. Die Nachfrage ist natürlich vorn. Wie zum Beispiel in Berlin. Hier standen die ersten schon vor Mitternacht Schlange.

Unter strengen Vorschriften dürfen Friseure wieder Kunden empfangen. Termine müssen vorher gebucht werden.

„Wir sind ausgebucht“

Der „Magali Coiffeur“ öffnete Montagfrüh um 0.01 Uhr als erster Berliner Friseur. Die ersten Kundinnen standen am Kurfürstendamm 101 schon eine halbe Stunde vor Öffnung Schlange. Nach mehreren Monaten ohne Friseurtermin, war der Druck groß. Chefin Magali sagte dazu: „Wir sind so ausgebucht, dass wir so früh wie möglich für unsere Kundinnen da sein wollten“.

Seit Bekanntwerden der Wiederöffnung am 1. März standen die Telefone nicht mehr still. Die Wartenden freuten sich sehr, ihre Haare endlich wieder in professionellen Händen zu wissen. Dafür standen sie auch gern mitten in der Nacht an. Die Damen verkürzten die Wartezeit mit einem Glas Champagner, welches der Salon gerne spendierte.

75 Tage geschlossen

Der Friseur-Salon in Berlin Halensee, direkt am westlichen Ende des KuDamm, bietet alles rund um den neuen Haarschnitt, Haarverlängerung, Haarverdichtung, Glättung mit Keratin, hochqualitative Lace Wigs oder Top-Produkte wie Kerasilk. „Jetzt steht allerdings erst mal wieder viel Basisarbeit an, mal sehen, wie lange diese erste Nacht wird. Morgen früh geht es dann direkt mit der nächsten Schicht weiter“, berichtet Magali. Alles fand selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Corona Regeln mit Abstand und Masken statt.

Friseure mussten mit Beginn des harten Lockdowns seit dem 16. Dezember geschlossen bleiben. In einigen Bundesländern dürfen auch Gartenmärkte, Blumengeschäfte, Fußpflege-Salons oder Fahrschulen seit heute wieder öffnen.

Virologen sagten unterdessen eine dritte Corona-Welle voraus.