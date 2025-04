Stars ‚Frozen‘-Star Idina Menzel fuhr ‚illegal‘ zu ersten Auftritten

Idina Menzel - Disenchanted premiere - Novmber 2022 - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 18:00 Uhr

Idina Menzel fuhr schon früh in ihrer Karriere „illegal“ mit dem Auto, um zu Auftritten zu gelangen.

Die 53-jährige Schauspielerin hatte ersten Erfolg, als sie die Hauptrolle der Elphaba in dem erfolgreichen Broadway-Musical ‚Wicked‘ übernahm. Jahre zuvor hatte sie in ihren späten Teenagerjahren aber schon als Hochzeitssängerin begonnen und musste das Gesetz brechen, um zu so vielen Zeremonien wie möglich zu kommen.

In der ‚The Kelly Clarkson Show‘ erzählte sie dem Moderator Andy Cohen: „Ich war ungefähr 17 Jahre alt. Ich hatte also gerade einen Junior-Führerschein, was bedeutete, dass man nachts nicht fahren durfte, aber ich fuhr illegal zu jedem Tempel, zu jedem Tempel im ganzen Drei-Staaten-Gebiet.“

Die ‚Enchanted‘-Darstellerin, die eine weitere Welle des Ruhms erlangte, als sie die Rolle der Elsa in Disneys ‚Die Eiskönigin‘-Franchise sprach, fügte hinzu, dass sie einfach „nicht glauben konnte“, dass sie zu dieser Zeit ihren Lebensunterhalt als Sängerin verdiente. Sie sagte: „Ehrlich gesagt, damals, als ich 17 war, konnte ich nicht glauben, dass ich als professionelle Sängerin Geld verdiente.“ Idina wurde dann mit einem Paar aus dem Studiopublikum wiedervereint, für das sie vor mehr als 30 Jahren bei ihrer Hochzeit aufgetreten war, und sie brachten ein Foto von ihr als Beweis mit. Sie sagte: „Ich bin hinten! Und ich sehe ein wenig elend aus. Nicht wegen deiner Hochzeit, aber irgendein alter Mann hat mir wahrscheinlich gesagt, ich sei viel zu laut oder so etwas.“ Sie fügte hinzu: „Zu diesem Zeitpunkt war ich etwas älter und hoffte wahrscheinlich, dass mein großer Durchbruch passieren würde. Ich hatte genug Whitney Houston und Madonna gesungen! Zwei Jahre später bekam ich ‚Rent‘, das war meine erste professionelle Show.“