Start am 26. August Fünf Frauen und 15 Männer wollen „Bachelorette“ Stella kennenlernen

Martin (35 Jahre alt) und Akosua (21 Jahre alt, re.) buhlen um das Herz von Stella (27 Jahre alt). (jom/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 15:16 Uhr

"Die Bachelorette" Stella Stegmann wird ab 26. August auf Liebessuche gehen. Erstmals wird eine bisexuelle Frau die Rosen verteilen. Fünf Frauen und 15 Männer werden um sie buhlen.

Model und Content Creatorin Stella Stegmann (27) wird ab 26. August (mit einer Doppelfolge auf RTL+, danach montags wöchentlich eine Folge) ihre Premiere als erste bisexuelle "Bachelorette" feiern. In Thailand werden 20 Singles um ihr Herz kämpfen. Mit dabei sind fünf Frauen und 15 Männer.

Die Suche nach Mrs. Right

RTL hat am Montag (12. August) die Kandidatinnen und Kandidaten für die elfte "Bachelorette"-Staffel vorgestellt. Unter den fünf Frauen befindet sich Akosua (21), Zahnarzthelferin aus Hamburg, die sich in ihrer Sexualität nicht festlegen will und erklärt: "Ich verliebe mich in den Charakter einer Person." Emma (21), Servicemitarbeiterin aus Hamburg, ist nach drei Jahren als Single wieder bereit für eine Liebe. Luna (33), Unternehmerin und Content Creatorin aus Wien, organisiert als Eventmanagerin queere Partys in ihrer Heimatstadt und sucht eine Partnerin, die "weltoffen, warmherzig und gern etwas forscher und frecher ist".

Auch Leila (27), Sozialarbeiterin und Ernährungsberaterin aus Hamburg, und Aysun (24), Rettungssanitäterin und Barkeeperin aus Mannheim, suchen ihre Mrs. Right, die laut der ehemaligen "Princess Charming"-Kandidatin Aysun für sie "im besten Fall gefestigt im Leben, reif, ehrlich und empathisch" ist.

Ein Rapper und ein Feuerwehrmann

Unter den Kandidaten ist Aaron (31), Sozialarbeiter aus Berlin, der nach gut zwei Jahren Single-Dasein auf der Suche nach der Richtigen ist. Bennett (27), Soldat aus Dortmund, hatte bisher noch keine richtige Beziehung und hofft nun mit der Liebesreise nach Thailand auf die Richtige. Brian (24), Zeitsoldat und Unternehmer aus Saint-Raphaël, hat 2023 sein Leben in Lüneburg hinter sich gelassen und ist nach Frankreich gegangen. Rund ein Jahr ist seine letzte und erste richtig ernsthafte Beziehung her. Ferry (29) ist ein Rapper und Berufsmusiker aus Hamburg. Nach gut einem Jahr Singledasein hofft der 29-Jährige auf ein Liebes-Happy-End. "Ich bin volltätowiert und zugleich ein Softie, der Deeptalk liebt", sagt Jan (34), Feuerwehrmann aus Hamburg, von sich selbst. Seit sechs Jahren geht er als Single durchs Leben.

Ebenfalls mit von der Partie: Die Sales Manager Devin (28) aus Stadthagen und Erik (30) aus Berlin, die Fitness-Unternehmer Markus (32) aus Süßen und Martin (35) aus Mering, Standortleiter Fabian (33) aus Dortmund sowie Maschinentechniker Lukasz (29) aus Osterholz-Scharmbeck. Ebenfalls Stella kennenlernen möchten Max (33), Kaufmann im Groß- und Außenhandel aus Kröning, Musty (30), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Hannover, Peter (36), Softwareentwickler aus Erding und Smith (23), Lokführer aus Stuttgart.

Das ist die neue "Bachelorette"

Stella Stegmann ist gebürtige Frankfurterin mit Wohnsitz in München und seit knapp einem Jahr Single. "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", wird das "Playmate des Jahres 2020" von RTL zitiert. Die Ex-Kandidatin von "Too Hot to Handle: Germany" erklärt zudem: "Es ist schon etwas anderes, eine Frau oder einen Mann zu daten. Mit Frauen bonde ich auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein."