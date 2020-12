10.12.2020 16:59 Uhr

Fünffach-Papa Ronan Keating: “Meine Frau will, dass ich mich sterilisieren lasse“

Ronan Keating findet, dass es "an der Zeit sei", dass er sich sterilisieren lässt. Der Sänger hat ja immerhin auch schon fünf Kinder.

Ronan Keating (43) wurde im März zum fünften Mal Vater, als seine Frau Storm ihre Tochter Coco auf die Welt brachte. Das Model wünscht sich nun, dass sich Ronan sterilisieren lässt, damit die beiden nicht noch mehr Nachwuchs bekommen.

Ronan war sprachlos

Ronan, der mit Storm zwei Kids großzieht und mit seiner Ex-Ehefrau Yvonne Connolly drei Kinder hat, enthüllte gegenüber “Good Morning Britain“: „Das ist ein lustiges Gespräch, weil ich meinen Alltag lebte und Storm meinte, ‚Ich denke, dass es jetzt wahrscheinlich an der Zeit ist, dass du dich sterilisieren lässt‘ und ich meinte nur, was?!“, so der Musiker.

“Es ist an der Zeit“

“Storm sagte, ‚Es ist an der Zeit“ und ich antwortete, ‚Hmm, ich denke mal, dass das so ist, okay, na klar.‘ Wisst ihr, mit fünf wunderschönen gesunden Kindern, denke ich, dass es an der Zeit ist, dass ich das machen lasse“,erklärte Ronan Keating zudem.

Der “Life Is A Rollercoaster“-Interpret hatte vor kurzem enthüllt, dass er sich an seinen Therapeuten wendet, wenn er sich gestresst fühlt. Keating verriet in der “Loose Women“-Talkshow: „Ich hole mir Hilfe, wenn ich mich verletzlich fühle, wenn ich mich an jemanden anlehnen muss.“

Seine Frau kennt ihn gut

Weiter berichtete der Popstar: “Meine Ehefrau weiß, wann ich gestresst bin, zu hart arbeite, mich die Dinge belasten oder es vielleicht ein bestimmtes Datum gibt, das mich an etwas erinnert, an den Tod von jemandem.“ (Bang)