08.12.2020 22:20 Uhr

Fünffachmutter Katie Price hätte gerne noch ein Kind!

Frisch verliebt: Katie Price würde gerne noch einmal Mama werden – es wäre dann Kind Nummer 6 für den Reality-TV-Star.

Die 42-Jährige verriet, dass sie sich mindestens ein weiteres Kind wünscht – für ihren Freund Carl Woods, den sie nächstes Jahr heiraten möchte, wäre es das erste Kind.

Gegenüber ‚The Sun‘ erzählt Katie Price: „Wir wissen, dass wir heiraten und Kinder bekommen werden. Wir haben den Namen Price Woods geschützt. Ich bin so aufgeregt. Es ist so schön, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht berühmt sein will. Es gibt viele Mr. Prices da draußen, aber keinen Mr. Woods.“

Namensänderung geplant

Katie hat auch geschworen, ihren Nachnamen in Woods zu ändern, wenn sie mit Carl vor den Traualtar tritt, was sie mit früheren Ehemännern wie Peter Andre, Alex Reid und Kieran Hayler „nie getan“ hat. Price fügt hinzu: „Wenn wir heiraten, werde ich meinen Namen ändern. Katie Woods. Das habe ich noch nie getan. Wir bemühen uns um ein Baby, ja. Hoffentlich werde ich [nächstes Jahr um diese Zeit] schwanger und verheiratet sein.“ (Bang)

Katie Price: Ihre Männer und ihre Kinder

2002: Liaison mit Dwight Yorke, Ex-Fußballnationalspieler von Trinidad und Tobago (ein Kind)

2005 – 2009: Beziehung und spätere Hochzeit mit Popstar Peter André (zwei Kinder)

2010 – 2011: Ehe mit Cagefighter Alex Reid

2013: Ehe mit Stripper und Pornodarsteller Kieran Tyler (zwei Kinder), Scheidung 2019

2019: Verlobung mit Fitness-Trainer Kris Boysen

Seit Juni 2020 datet sie den Autohändler Carl Woods.