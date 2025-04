Stars Für 22.000 Euro: Carmen Geiss unterzieht sich Gesichtsstraffung

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar München / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 14:00 Uhr

Die TV-Millionärin spricht offen über ihre aufwändige Beauty-OP, an der drei Gesichtschirurgen beteiligt waren.

Carmen Geiss berichtet über ihr kostspieliges XXL-Facelifting.

Wer schön sein will, muss leiden: Die Reality-TV-Darstellerin hat sich dieses Motto zu Herzen genommen. Wie sie gegenüber ‚Bild‘ erzählt, unterzog sie sich einer achtstündigen Operation, an der drei Gesichtschirurgen beteiligt waren. Das sei „schon krass“ gewesen, so die Millionärin. „Nach der OP wurde ich in Narkose gehalten, damit ich 22 Stunden schlafen konnte.“

Doch warum entschied sich die 59-Jährige für den aufwändigen Eingriff? „Ich fand, dass mein Gesicht zu dick war, vor allem die Wangenpartie“, offenbart sie. Nun sei ihr Gesicht deutlich schmaler. „Nicht nur, weil ich so viel abgenommen habe. Mir wurden die ganzen Filler entfernt“, erklärt die Blondine. „Ich hatte diese Angela-Merkel-Falte, diese hängenden Mundfalten. Auch mein Hals war faltig, das gefiel mir nicht.“

Und was hielt Ehemann Robert Geiss von dem Eingriff? „Er meinte, es sei allein meine Entscheidung und hat mich gewarnt, dass so eine OP gefährlich ist“, verrät Carmen. Sie habe aber von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt. Nach der OP dann der Schock: „Das ganze Gesicht war geschwollen. Ich sah aus, als hätte ich mit Muhammed Ali im Ring gestanden. Eine Katastrophe!“ Ihr Mann habe „die Hände über dem Kopf zusammen“ geschlagen, als er sie das erste Mal gesehen habe.

Mittlerweile ist der Eingriff über ein halbes Jahr her und alles ist gut abgeheilt. „Ich bin sehr glücklich über mein neues Aussehen. Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren“, freut sich Carmen Geiss. Die Operation hatte sie sich zu ihrem kommenden 60. Geburtstag am 5. Mai geschenkt. Wie ‚Bunte‘ berichtete, kostete das Facelifting stolze 22.000 Euro.