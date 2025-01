Oder war nur die Baseballcap schuld? Donald Trump zeigt neue Frisur – und das Internet steht Kopf Seine legendäre blonde Haarpracht ist fast so berühmt wie er selbst. Doch jetzt wagt der designierte US-Präsident Donald Trump einen waghalsigen Stilwechsel und präsentierte eine neue Frisur. Oder war nur seine Cap und die hohe Luftfeuchtigkeit in Florida schuld am neuen Style?