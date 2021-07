Für Amazons Alexa: Melissa McCarthy gibt „Dad Jokes“ zum Besten

Melissa McCarthy erzählt in den USA nun statt Alexa "Dad Jokes". (wue/spot)

16.07.2021 16:25 Uhr

Hollywood-Star Melissa McCarthy und Basketball-Superstar Shaquille O'Neal leihen Sprachassistentin Alexa ihre Stimmen.

Keine Lust darauf, von der Stimme von Amazons Sprachassistentin Alexa an Termine erinnert zu werden oder Witze erzählt zu bekommen? Zumindest US-Nutzer bekommen stattdessen ab sofort die Stimmchen zweier neuer Stars auf die Ohren – wenn sie denn möchten.

Wer laut eines Berichts des Branchenmagazins „Variety“ dazu bereit ist, jeweils knapp fünf US-Dollar zu bezahlen, kann auf die Stimmen von Hollywood-Star Melissa McCarthy (50), vorwiegend bekannt für komödiantische Rollen wie etwa in „Spy – Susan Cooper Undercover“ oder „Tammy – Voll abgefahren“, und Basketball-Legende Shaquille O’Neal (49) zurückgreifen.

McCarthy hofft, dass „allen meine Dad Jokes gefallen“

Beide sind offenbar davon überzeugt, dass dies einen deutlichen Mehrwert für Nutzer bietet. „Ich denke, die Fans werden es lieben. Sie werden eine einzigartige Seite von mir sehen“, erklärt Shaq im Gespräch mit dem Magazin. Über drei Monate verteilt habe der Ex-Sportler laut Amazon rund 60 Stunden gebraucht, um Alexa beizubringen, wie er zu sprechen.

McCarthy hatte eine Menge Spaß bei der Arbeit an dem Projekt, wie sie in einem Statement erklärt: „Ich hoffe, dass euch allen meine Dad Jokes gefallen!“ Bei YouTube sind Beispielclips der beiden Stars in ihren Rollen als Alexa-Stimme zu hören. Bereits seit einiger Zeit können US-Nutzer zudem auf die Stimme von Samuel L. Jackson (72) zugreifen. Ob ähnliche Projekte oder eine Umsetzung auch für Deutschland geplant sind, ist derzeit nicht bekannt.