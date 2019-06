Mittwoch, 19. Juni 2019 11:21 Uhr

Für Casey Affleck ist Jennifer Garner die „perfekte Tante“ für seine Kinder. Der 43-jährige Schauspieler ist Vater von Indiana (15) und Atticus (11) und findet, dass Jennifer, die zuvor mit seinem Bruder Ben Affleck verheiratet war, mit dem sie Violet (13), Seraphina (10) und Samuel (7) großzieht, ein „großartiger“ Zugang zur Affleck-Sippe ist, auch wenn sie und Ben kein Paar mehr sind.

Casey, der seine Kinder mit Ex-Frau Summer Phoenix großzieht, erklärte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Jennifer war großartig. Sie ist einfach die perfekte Tante. Sie kümmert sich so und ist sensibel und vergisst niemals einen Geburtstag. Sie ist wunderbar.“ Und auch über seinen älteren Bruder Ben hatte der ‚Manchester by the Sea‘-Star nur gute Dinge zu berichten, da er ein „großartiges Vorbild“ für seine Kinder sei.

Quelle: instagram.com

„Hey schaut. Ben und ich sind großartige Freunde“

„[Ben] ist ein großartiges Vorbild für sie und so, wie ein Onkel sein sollte. Er kommt und geht und nimmt sie zu einem Spiel mit oder sowas“, so Casey. Der 43-Jährige hofft indessen, dass seine enge Bindung zu dem ‚The Accountant‘-Star einen positiven Einfluss auf seine eigenen Söhne bezüglich deren brüderlicher Bande haben wird.

Im Gespräch mit dem Magazin sagte er weiter: „Du kannst deinen Kindern sagen, was sie tun sollen, aber sie hören nicht wirklich zu. Sie werden eher so sein wie das, was sie sehen. Sie werden dich nachmachen. Ich kann ihnen sagen, nicht zu raufen, aber ich werde einen viel größeren Einfluss haben, wenn ich und Ben in der Lage sind, aufzuhören, wenn wir eine Auseinandersetzung haben. Ich versuche, sie diese Dinge sehen zu lassen und sage nicht: ‚Hey schaut. Ben und ich sind großartige Freunde. Ihr solltet auch großartige Freunde sein.'“