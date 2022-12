Sie schmückt "Good Housekeeping"-Ausgabe Für den guten Zweck: Königsgemahlin Camilla wird zum Coverstar

Queen Consort Camilla ist in Großbritannien nun an den Kiosken zu sehen. (hub/spot)

SpotOn News | 07.12.2022, 12:20 Uhr

Queen Consort Camilla ist der neue Coverstar von "Good Housekeeping". Die Ehefrau von König Charles unterstützt damit einen guten Zweck.

Königsgemahlin Camilla (75) ist der Coverstar der neuen Ausgabe des britischen Magazins "Good Housekeeping". Die 75-Jährige ist darauf lächelnd und mit einem roten Mantelkleid abgelichtet. Da es sich um die Weihnachts- und Neujahrsausgabe handelt, durfte auch ein geschmückter Baum in Hintergrund nicht fehlen. Die Ehefrau von König Charles III. (74) spricht in dem Magazin über ein ernstes Anliegen, wie auch der Slogan auf dem Cover neben ihrem Bild bereits verrät: "In dieser festlichen Jahreszeit an andere denken".

Im dazugehörigen Interview beleuchtet Camilla in "Good Housekeeping" ihre Arbeit mit SafeLives, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Opfer häuslicher Gewalt kümmert. "Die Arbeit von SafeLives liegt mir sehr am Herzen", so die Queen Consort. Sie habe so viele Frauen – und Männer – getroffen, "die in einer Atmosphäre von permanenter Angst leben". Sie fügt hinzu, dass "ihre Geschichten sie immer noch verfolgen" und dass "ihre Erfahrungen immer zutiefst erschütternd sind, aber ihre Stärke, wenn sie scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwinden, inspirierend ist".

Fünf weitere Royals im Heft

Die Queen Consort ist nicht das einzige Mitglied der königlichen Familie, das in der Ausgabe der Zeitschrift zu sehen ist. Fünf weitere hochrangige weibliche Royals werden vorgestellt. Die im September verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) erteilte "Good Housekeeping" zufolge im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Magazins und anlässlich ihres Platin-Thronjubiläumsjahres ihren Segen für die Sonderausgabe.

Neben Camilla erscheinen in dem Heft Prinzessin Kate (49), Sophie von Wessex (57), Prinzessin Anne (72), Birgitte, die Herzogin von Gloucester (76), und Prinzessin Alexandra (85). Sie machen sich darin ebenfalls für den guten Zweck stark.

Für Camilla ist es das erste Magazin-Cover, seit sie nach der Thronbesteigung von König Charles III. im September Queen Consort geworden ist. Im Juli glänzte die 75-Jährige bereits auf dem Cover des britischen Magazins "Country Life".