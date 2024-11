Auch Serien-Rolle wurde versteigert Für den guten Zweck: Stallone-Gemälde bringt 410.000 Dollar ein

Sylvester Stallone und seine Ehefrau Jennifer wurden im Rahmen der Veranstaltung mit einem Preis geehrt. (stk/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 10:52 Uhr

Für den Kampf gegen AIDS hat ein von Sylvester Stallone gemaltes Bild hochpreisig den Besitzer gewechselt. Und auch ein Hobby-Schauspieler wurde glücklich.

Die Stiftung für AIDS-Forschung, kurz amfAR, hat die sündigste Stadt der USA in eine Wohltätigkeitshochburg verwandelt. In Las Vegas fand zum ersten Mal eine Gala der gemeinnützigen Organisation statt. Auch zahlreiche Promis gaben sich die Ehre, allen voran Sylvester Stallone (78) und seine Frau Jennifer (56). Gemeinsam durfte sie sich über eine Ehrung bei der Veranstaltung freuen – das Ehepaar erhielt für seinen Charity-Einsatz den Award of Inspiration.

Bei der von Jay Leno (74) moderierten Veranstaltung sorgte Stallone sogleich auch für eine kräftige Finanzspritze für die Stiftung. So ließ der Hollywoodstar ein Gemälde versteigern, das laut "The Hollywood Reporter" nach "Creed II" entstanden war und von Stallone höchstpersönlich gemalt wurde. Einem Bieter war das Werk fast eine halbe Million US-Dollar wert – am Ende wechselte es für 410.000 Dollar und den guten Zweck den Besitzer.

Auch eine "Tulsa King"-Rolle gab es zu ersteigern

Ein Bieter mit Schauspielambitionen fand sich ebenfalls ein. David Glasser (53), der die Stallone-Serie "Tulsa King" für Paramount+ produziert, bot eine sogenannte "Walk on Screen"-Rolle an. Dabei handelt es sich um eine Form der Statistenrolle, bei der die Person im Hintergrund des Geschehens durch das Bild geht.

Schauspieler Ian Bohen (48), der zu diesem Anlass ebenfalls die Auktionsbühne betreten hatte, scherzte diesbezüglich: "Falls es hilft, meine Rolle in 'Yellowstone' begann als Walk-on-Rolle und hatte sieben Jahre Bestand. Ihr bietet also auf etwas wirklich Spannendes." Das Argument hatte offenbar gezogen – für 300.000 Dollar wurde die Minirolle schließlich ersteigert.

Angenehmer Nebeneffekt für alle Fans der Serie, deren zweite Staffel gerade erst zu Ende gegangen war: Bislang ist eine dritte Season von "Tulsa King" noch nicht offiziell bestätigt worden. Die versteigerte Rolle deutet nun aber darauf hin, dass schon bald neue Episoden gedreht werden.