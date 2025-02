Auftritte im Sommer Für drei Shows: AC/DC kommen wieder nach Deutschland

AC/DC kommen im Sommer 2025 zurück nach Europa. (hub/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 12:06 Uhr

Die Rock-Ikonen AC/DC kehren im Sommer 2025 für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Die "Power Up"-Tour führt die Band nach Berlin, Düsseldorf und Karlsruhe.

Die australische Kultband AC/DC kommt auch 2025 nach Deutschland. Wie nun bekannt gegeben wurde, setzen die Musiker ihre "Power Up"-Tour im Sommer mit Europa-Konzerten fort. Die deutschen Fans dürfen sich dabei auf drei Shows freuen: Am 30. Juni gastiert die Band im Berliner Olympiastadion, am 8. Juli im Open Air Park Düsseldorf und am 17. August in Karlsruhe (Messe / Peter-Gross-Bau Areal).

Rückkehr nach Schottland

Am 7. Februar ab 10 Uhr startet auf www.eventim.de der offizielle Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte. Bevor AC/DC dieses Jahr nach Europa kommen, stehen im Frühjahr zunächst Stadion-Shows in den USA auf dem Programm.

Die weitere Tour von AC/DC, benannt nach dem jüngsten Album "Power Up" aus dem Jahr 2020, umfasst im Sommer insgesamt zwölf Konzerte in zehn Ländern. Nach über einem Jahrzehnt kehrt die Band dabei unter anderem auch nach Edinburgh zurück – in die schottische Heimat der Familie von Gitarrist Angus Young (69). Zudem steht mit Tallinn erstmals ein Konzert in Estland auf dem Tourplan.

Seit über 50 Jahren auf der Bühne

Die Hardrock-Band AC/DC tritt bereits seit über 50 Jahren auf. Das erste Konzert der Gruppe fand am 31. Dezember 1973 im Chequers Nightclub im australischen Sydney statt. 2003 wurde die Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.

AC/DC gilt seit vielen Jahrzehnten als eine der einflussreichsten Rockbands der Geschichte. Weltweit soll die Gruppe über 200 Millionen Alben verkauft haben. Besonders erfolgreich war dabei "Back In Black" aus dem Jahr 1980. Bekannt sind AC/DC auch für Songs wie "You Shook Me All Night Long", "Hells Bells" oder "Thunderstruck".

Die aktuelle Besetzung besteht aus Bandleader Angus Young, Sänger Brian Johnson (77), Rhythmusgitarrist Stevie Young (68), Schlagzeuger Matt Laug (56) und Bassist Chris Chaney (54).