Für Jan Böhmermann hält der ICE ausserplanmässig

Dienstag, 13. November 2018 13:58 Uhr

Die Deutsche Bahn hat für Jan Böhmermann einen Zug außerplanmäßig halten lassen – eine Aktion, die nun in den Medien kontrovers diskutiert wird.

In seinem Podcast „fest & flauschig“ mit Olli Schulz erzählte Böhmermann kürzlich, dass er Anfang November zu einer Abendveranstaltung der Bremer Lokalzeitung „Weser-Kurier“ unterwegs war, jedoch versehentlich in den falschen Zug stieg. Nach einem Gespräch mit dem Zugführer hielt der IC außerplanmäßig in Lauenbrück. Von dort aus konnte der Moderator einen Anschlusszug nach Bremen nehmen, um rechtzeitig vor Ort zu sein.

Böhmermann lobte anschließend den Service der Bahn via Twitter, das Social Media-Team der DB bedankte sich wiederum. Dabei ließ keiner der Beteiligten erkennen, dass diese Sonderbehandlung auch kritisch gesehen werden könnte.

Die Deutsche Bahn (@DB_Bahn) ist

– kundenfreundlich

– modern

– Dein Freund in der Not

– verblüffend günstig

– für alle da KURZ: Ein Spitzenunternehmen mit super Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! ?????? — Jan Böhmermann ??? (@janboehm) 12. November 2018

Kontrovers diskutiert wurde sie dennoch auf Twitter:

Wie schön! Ich schreddere jetzt meinen Stapel Fahrgastrechteformulare weil ich so voller ?? und auch gerührt bin — Tiberius Körck (@stoerfried) 13. November 2018

Darf ich mir ab jetzt auch den Wunschhalt aussuchen? — S. (@_SBat_) 12. November 2018

Die Deutsche Bahn macht jetzt auch #Satiere oder soll das #Gerechtigkeit sein?

Wenn ich als #Fahrgast aussteigen will, dann muss ich laut Fahrplan aussteigen. Wenn ich ein #Boehmermann bin, dann kann ich aussteigen wo ich will, auch ohne Notbremse! ??? — Christian Wiel (@WeilWiel) 12. November 2018

Die Deutsche Bahn erklärte laut dpa auf Anfrage: „Es ist richtig, dass es für den IC 2195 am 2.11. einen Sonderhalt im Bahnhof Lauenbrück gab.“

Ob Böhmermann Grund für den außerplanmäßigen Halt gewesen war, ließ die Erklärung offen. Der zusätzliche Halt sei eine „absolute Ausnahme“, hieß es in einem Statement. „Im Interesse aller Fahrgäste sollte dies wirklich ein Einzelfall bleiben. Wir weisen den Kollegen entsprechend darauf hin.“

Ob die Aktion Konsequenzen für die Mitarbeiter hatte blieb offen.