Für Prime Video: Die Elevator Boys kündigen erstes Filmprojekt an

Die Elevator Boys wurden als Social-Media-Phänomen bekannt. (jom/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 20:31 Uhr

Der Streamingdienst Prime Video hat ein deutsches Original mit den Elevator Boys angekündigt. Für die Social-Media-Stars ist es ihr erster eigener Film.

Julien, Tim, Luis, Jacob und Bene, besser bekannt als die Elevator Boys, bringen ihr erstes eigenes Filmprojekt an den Start. Die Social-Media-Boyband wird in einem deutschen Original-Film für Prime Video zu sehen sein. Die Fans müssen sich jedoch noch ein wenig gedulden.

"Ein völlig neues Kapitel"

Der Starttermin für den an diesem Montag angekündigten Film ist erst für 2026 angesetzt. Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video, freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Männern hinter dem "globalen Social-Media-Phänomen". Die fünf Protagonisten haben in einem Statement ebenfalls ihre Vorfreude zum Ausdruck gebracht: "Wir freuen uns riesig, mit Prime Video und unserem ersten Film ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen."

Mit so einem großartigen Team zusammenzuarbeiten, erfülle sie mit Vorfreude und ein bisschen Aufregung. Es sei ein großes Abenteuer, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer "vielleicht auch ein paar unerwartete Seiten an uns kennenlernen werden", heißt es in dem gemeinsamen Statement weiter.

Im Jahr 2021 haben sich die fünf als TikTok-Kollektiv zusammengetan und durch ihre Fahrstuhl-Memes internationale Bekanntheit erlangt. Eine treue Fangemeinde bescherte ihnen etwa rund 48 Millionen Likes und 2,7 Millionen Follower bei TikTok. 2023 wurden sie zur Boyband und veröffentlichen nun auch Musik. Ebenso sind sie als Models unterwegs, hatten TV-Auftritte wie 2023 bei "Germany's next Topmodel" und haben sich als Marke etabliert.