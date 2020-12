08.12.2020 18:00 Uhr

Für sein Gewinnspiel: Oliver Pochers Fans sollen Influencern entfolgen

Oliver Pocher fordert seine Fans auf, Influencern wie Anne Wünsche, Sarah Harrison und vielen weitern zu entfolgen. Geht er damit dieses Mal zu weit?

Auf seinem Instagram-Kanal nimmt Oliver Pocher (42) bekanntlich immer wieder gerne die Crème de la Crème der Influencer auf den Arm. Ob Johannes Haller (32), der inmitten der Corona-Krise mit dem Auto von Deutschland nach Ibiza fährt oder Wendler-Freundin Laura Müller (20), die für den „Playboy“ posiert: Beide mussten bei Oli schon dran glauben. Doch geht der Comedian mit seiner neuesten Verarsche zu weit?

Pocher verarscht wieder Influencer

Vor allem in der Weihnachtszeit verlosen viele Influencer immer mal wieder Geschenke an ihre Fans. Bedingung dafür ist oft, dass man als Teilnehmer den jeweiligen Social-Media-Stars folgt und deren Beiträge kommentiert. Diese eigentlich nette Geste kann Pocher allerdings nicht unkommentiert lassen und stellt ebensolche Postings jetzt sarkastisch auf seinem Instagram-Kanal dar. Seine Bedingungen, um am „Gewinnspiel“ teilnehmen zu können, sehen allerdings ein bisschen anders aus…

Er fordert seine Fans auf, den Influencern zu entfolgen

In seinem Posting „verlost“ der Comedian etwas eher Gewöhnungsbedürftiges: „Wie ihr seht, geht es um einen Originalkarton der PS5! Die Playstation behalte ich natürlich als echter Influencer selber.“ Weiter schreibt Oli: „Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, mehreren Accounts zu entfolgen, die alle nur bescheuerte Gewinnspiele veranstalten.“ Damit meint der 42-Jährige konkret Anne Wünsche, Kim Zarwell, die Harrisons, Gerda Lewis, Laura Müller und Michael Wendler.

Pocher-Prank: Das sagen andere Promis dazu

Ob sich die betroffenen Influencer angegriffen fühlen oder das Ganze mit Humor nehmen, weiß man nicht. Dafür melden sich aber andere Promis in den Kommentaren des Postings zu Wort. Fußballer Toni Kroos, Ilka Bessin, und Sophia Thomalla feiern die Aktion von Pocher und Ex-Bachelor Oliver Sanne kommentiert sogar: „Ich folge leider niemand genanntem… aber ich würde es jetzt erst recht nicht mehr.“

Olis Fans feiern die Aktion

Doch natürlich äußern sich nicht nur Promis und Kollegen der Influencer, sondern auch die Fans des Comedian und feiern seinen witzigen Post. Ein Nutzer schreibt: „Das erste Gewinnspiel hier, bei dem es mich tatsächlich reizt mitzumachen!“ Ein anderer amüsiert sich: „Wie geil, also entfolgen muss ich ja dann schon mal niemanden.“ Ob Sarah Harrison und Co jetzt wirklich Follower verloren haben durch Olis Aktion sei mal dahin gestellt, aber für den Comedian hat sich die Nummer trotzdem auf jeden Fall gelohnt!

(AK)