Comeback am 26. September „The Voice“: So hat sich Samu Haber wieder an Deutsch sprechen gewöhnt Samu Haber ist zurück im roten „The Voice“-Stuhl. Im Interview verrät der finnische Sänger, was er am meisten an der Show vermisst habe, was das Schwierigste am Deutsch sprechen ist und warum die Chemie zwischen den Coaches stimmt.