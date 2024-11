Charity-Aktion vor Nationalfeiertag Fürst Albert II. und Fürstin Charlène verteilen Schlemmerpakete

Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco mit den Schlemmertüten. (wue/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 19:57 Uhr

In Kürze steht Monacos Nationalfeiertag an. Vor dem "La Fête du Prince" halfen Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco dabei, Schlemmerpakete an Senioren zu verteilen.

Im Rahmen des anstehenden Nationalfeiertags haben Fürst Albert II. (66) von Monaco und seine Ehefrau, Fürstin Charlène (46), eine Charity-Aktion unterstützt. Wie auf Bildern vor dem Prinzentag – dem "La Fête du Prince" am 19. November – zu sehen ist, halfen Charlène und Albert Schlemmerpakete an Rentnerinnen und Rentner zu verteilen, die vom monegassischen Roten Kreuz unterstützt werden.

Das Fürstenpaar, das im Sommer seinen 13. Hochzeitstag gefeiert hat, ist auf mehreren Fotos vom 14. November mit Helferinnen und Helfern sowie zahlreichen Senioren abgebildet. Auf einigen der Aufnahmen sind Albert und Charlène von Monaco sowie Beschenkte mit weißen Papiertragetaschen zu sehen, auf denen das Logo des Roten Kreuzes abgebildet ist. Der Palast hat einige Fotos von der Veranstaltung, darunter auch Gruppenbilder, bei Instagram veröffentlicht.

Fürstin Charlène bleibt jung im Geist

Fürstin Charlène hat offenbar schon selbst über das Altern nachgedacht. In einem Gespräch mit der französischen "Gala" hat die ehemalige Schwimmerin kürzlich erzählt, dass der Sport ihr Werte wie Respekt, Disziplin, Mitgefühl und Selbstvertrauen vermittelt habe. Sie erklärte aber auch, dass sie nicht mehr so hart wie früher trainieren könne. Das lasse ihr Körper mit bald 47 Jahren heute nicht mehr zu, auch wenn ihr Herz anderer Meinung sei. Manchmal sei dies schwierig für sie, denn es liege in ihrer Natur, über ihre Grenzen zu gehen und Rekorde aufzustellen. Die Jagd nach der ewigen Jugend sei eine Illusion, Charlène versuche aber im Geist und im Herzen so jung wie möglich zu bleiben.