Fugees-Legende Lauryn Hill mit neuer Modekollektion

Die ‚Doo Wop‘-Sängerin Lauryn Hill ist das neue Gesicht der Herbst/Winter-Kampagne 2018 für den Outdoor-Kleidungshersteller ‚Woolwich‘. Für die 43-Jährige ist es das erste Mal. Sie wird nicht nur das Gesicht der Kollektion sein, sondern durfte ihre Kreativität auch selbst hinter der Kamera ausleben.

Das Unternehmen möchte mit Hill neuen Schwung in die Image-Kampagne des Outdoor-Kleidungsherstellers bringen – weg von praktisch und unmodisch, hin zu praktisch und modern. Der britischen ‚Vogue‘ gegenüber verriet Stylistin Mel Ottenberg, wie es sei, mit dem ‚X-Factor‘-Star zu arbeiten: „Lauryn Hill macht einfach, was Lauryn Hill machen will.“ Mit diesem Projekt könnte die Sängerin ihre ganze Kreativität ausleben. Es stecke so viel von ihr in den Bildern.

Klamotten mit amerikanischen Charme

Ottenberg sagte zudem: „Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, Lauryn in Outfits zu stylen, die richtigen amerikanischen Charme ausstrahlen. Die Kleidungsstücke sind schon seit Hunderten von Jahren Teil der Kultur und sie passen auf jeden Fall zu meiner Seele als amerikanische Stylistin und auch zu Lauryns Identität. Wir haben sie in diese frechen Outfits gekleidet, die sie als Künstlerin wiederspiegeln und der Marke ‚Woolwich‘ eine neue Identität geben.“

Die Stylistin war hin und weg davon, dass sie mit solch einem starken Charakter wie Hill zusammenarbeiten durfte. „Ich habe schon immer gerne mit starken Frauen gearbeitet, weil sie mich inspirieren und mich herausfordern, aber diese Erfahrung war nochmal ganz speziell.“