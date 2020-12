08.12.2020 21:16 Uhr

Fundstücke: Merkel rät zu Kniebeugen und Klatschen

Jetzt gleitet auch die Regentin ins komische Fach ab: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen praktischen Tipp parat für frierende Schüler. Auch andere Politiker demonstrieren, dass man in der Pandemie seinen Humor - wenn vorhanden - nicht verlieren sollte.

Ständiges Lüften ist das A und O in der Pandemie. Regierungschefin Angela Merkel hat den Schülern in ausgekühlten Klassenzimmern zu sportlichen Exzessen geraten. Aber bitte nicht übertreiben, Kinder!

„Vielleicht macht man auch mal ’ne kleine Kniebeuge

oder so oder klatscht in die Hände,

damit man ein bisschen warm wird.“

Das sagte sie im Interview mit dem türkischsprachigen Radiosender Radyo Metropol FM. „Nur wenn einem kalt ist, hilft es ja manchmal.”

Ob das allmählich zur Erwärmung führende Klatschen orchestriert werden sollte oder jeder Schüler einfach drauf los klatscht, als hätte er Tourette, verriet die Regentin nicht. Aber: Mit der leisen Vorahnung, dass erste Lehrer auf die Barrikaden gehen könnten schob sie nach, dass dies aber bitteschön „jeder für sich entscheiden“ müsse. „Nicht dass es heißt, die Bundeskanzlerin verlangt das“.

Nächster Merkel-Tipp für die Kinder von uns komplett unterbelichteten Bürgern: „Man muss sich vielleicht wirklich noch etwas Wärmeres zum Anziehen mitbringen“. Daran hatten wir noch gar nicht gedacht.

Der Pullover-Satz von Müller

Womit wir beim Thema Pullover wären. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (55, SPD) ist gerade dabei, einen erneuten Knallhart-Lockdown mit seinen Amtskollegen zusammenzuzimmern, in dessen Folge sämtliche Geschäfte wieder schließen müssen. Daraus strickte er einen Satz, der kräftig nachhallte.

„Es gibt keinen Grund, sich wirklich noch am 28. Dezember einen Pullover zu kaufen“, so Müllers Ansage im ARD-„Morgenmagazin“ zu den in Aussicht stehenden erneuten Schließungs-Maßnahmen. Das könne man „auch vorher machen“.

Die „Bild“-Zeitung, das Sprachrohr des armen, spärlich bekleideten Mannes, schäumte über diese Dreistigkeit des amtierenden Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), echauffierte sich über den Müllerschen „Pullover-Satz“ und verbat sich vor allem diesen „Oberlehrer-Ton“!

„Die Deutschen sind bereit,

sich an die Corona-Regeln zu halten.

ABER NICHT IN DIESEM TON,

HERR BÜRGERMEISTER!“

Ja, genau!

„Vielleicht auch mal Fahrrad fahren“

Der nächste Kandidat für den praktischsten Corona-Tipp des Jahres ist Pfundskerl und Kanzleramtsminister Helge Braun (48) von der CDU. Unabhängig von der Frage, wieviel Stunden Berufspendler überhaupt zur Arbeit brauchen, riet er im Talk „Die richtigen Fragen“ der „Bild“-Zeitung angesichts überfüllter U-Bahnen und Busse zu dieser Alternative: „Vielleicht auch Fahrrad fahren, oder was einem eben möglich ist“.

Das ist beispielsweise in Berlin mit einer Ausdehnung von 38km in nord-südlicher und 45km in ost-westlicher Richtung ein erfreulicher Ratschlag. Sofern die Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort nur ein Steinwurf weit weg ist.

Herr Braun, wie kommen Sie eigentlich zum Kanzleramt? Mit dem Fahrrad? (PV)