Mit 73 Jahren Fußball-Legende Johan Neeskens verstorben

Johan Neeskens in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" im Jahr 2014. (dr/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 17:27 Uhr

Die Fußballwelt trauert um Johan Neeskens. Der Niederländer starb plötzlich im Alter von 73 Jahren. In den 70er-Jahren bildete er ein kongeniales Duo mit Landsmann Johan Cruyff bei Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona und der niederländischen Nationalmannschaft.

Er war einer der größten niederländischen Fußball-Helden und ein echter Weltstar: Johan Neeskens ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren plötzlich verstorben. Das gab der niederländische Verband KNVB unter anderem via X bekannt, für den Neeskens bis zu seinem Tod als Funktionär und Aushängeschild aktiv war. Er habe sich während der Teilnahme am verbandseigenen "World Coaches"-Programm in Algerien unwohl gefühlt und sei wenig später gestorben.

Met grote verslagenheid heeft de KNVB kennisgenomen van het onverwachte overlijden van Johan Neeskens. Johan was een van onze allergrootsten. We gaan hem enorm missen. We wensen zijn vrouw Marlis, zijn kinderen Christian, Tamara, Bianca en Armand, zijn kleinkinderen Djoy en… pic.twitter.com/z4ErJ7Hqeb — KNVB (@KNVB) October 7, 2024

"Der internationale Fußball verliert eine Legende", heißt es in dem entsprechenden Statement weiter. Die Welt nehme nicht nur Abschied von einem begnadeten Sportler, sondern vor allem von einem engagierten, leidenschaftlichen und wunderbaren Menschen. "Für diesen enormen, plötzlichen Verlust fehlen uns die Worte. Johan war einer unserer ganz Großen. Wir werden ihn schmerzlich vermissen", heißt es weiter. Neeskens hinterlässt seine Frau Marlis, seine vier Kinder Christian, Tamara, Bianca und Armand sowie die zwei Enkelkinder Djoy und Lovée.

Johan Neeskens spielte unter anderem für den FC Barcelona

Der in Hemsteede geborene Mittelfeldspieler galt vor allem in den 1970er-Jahren als einer der begnadetsten Mittelfeldspieler des Planeten. Er war viele Jahre hinter Spielmacher und Landsmann Johan Cruyff (1947-2016) sowohl bei Ajax Amsterdam und der Nationalmannschaft als später auch beim FC Barcelona tätig und hielt Cruyff dort den Rücken frei. Insgesamt gewann er dreimal den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger der heutigen Champions League.

Deutschen Fans blieb Neeskens auch deswegen immer im Gedächtnis, weil er im Finale der Weltmeisterschaft 1974 in der 2. Minute das 1:0 erzielte. Das Spiel gewann dennoch Deutschland im Olympiastadion von München nach Treffern von Gerd Müller (1945-2021) und Paul Breitner (73). 1979 wechselte Neeskens zu New York Cosmos und war dort Mitspieler von Franz Beckenbauer (1945-2024). In den 1990er-Jahren startet er eine Trainerkarriere, war dort jedoch vor allem als Co-Trainer bei der niederländischen Nationalmannschaft, beim FC Barcelona oder auch bei Galatasaray Istanbul, jeweils im Stab von Frank Rijkaard (62) bekannt.