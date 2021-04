Fußballfan Prinz William besorgt über Super-League-Pläne

20.04.2021 14:02 Uhr

"Ich teile die Sorgen der Fans über die geplante Super League": Prinz William hat sich gegen die gerade angekündigten Pläne von zwölf europäischen Fußball-Klubs ausgesprochen.

Prinz William (38) hat die Pläne für eine europäische Super League scharf kritisiert: Diese könnte großen Schaden für die „gesamte Fußballgemeinschaft“ anrichten, warnte die Nummer zwei in der britischen Thronfolge. Der Herzog von Cambridge, der auch Präsident des englischen Fußballverbandes ist, erklärte auf Twitter, dass er die Bedenken der Fans wegen der angekündigten neuen Liga teile.

In seinem Statement schreibt William: „Jetzt müssen wir mehr denn je die gesamte Fußballgemeinschaft – von der obersten Ebene bis zur Basis – und die Werte von Wettbewerb und Fairness im Kern schützen.“ Und der Royal, selbst Fan des Klubs Aston Villa, fügte hinzu: „Ich teile die Sorgen der Fans über die geplante Super League und den Schaden, den sie für das Spiel, das wir lieben, verursachen könnte.“

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021