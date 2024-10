Erstes Baby unterwegs Fußballstar Erling Haaland und seine Isabel werden Eltern

Erling Haaland und Isabel werden Eltern. (ili/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 14:01 Uhr

Der norwegisch-britische Fußballstar Erling Haaland wird Papa. Das gab er mit einem lustigen Post bekannt. Seine Freundin Isabel kennt er aus dem Heimatort.

Der norwegisch-britische Manchester-City-Star Erling Haaland (24) wird zum ersten Mal Vater. Das hat der in Leeds, England, geborene Sportprofi Donnerstagnacht mit einem lustigen Foto auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben.

Zu sehen ist der Fußballstar in seinem Trikot im Stadion nach dem Nationalmannschaftsspiel gegen Slowenien, bei dem er sich zu Norwegens neuem Rekordtorschützen gemacht hatte. Ebendiesen Ball, mit dem ihm das gelungen war, hat er sich als Babybauch unter das Trikot geschoben und einen Daumen zum Nuckeln in den Mund. Dabei lächelt er verschmitzt in die Kamera.

Als Kommentar reichen Erling Haaland zwei Emojis: ein Babykopf und der Pfeil mit "soon", also "bald" darunter.

"Es ist fantastisch für Erling. Ich freue mich sehr für ihn. Für ihn ist es ein großer Tag", gratulierte Nationalmannschaftskollege Morten Thorsby (28) laut "Kicker.de" nach der Partie: "Es macht unglaublich viel Spaß, und Vater zu werden ist für ihn wahrscheinlich noch größer als Rekordtorschütze zu werden", kommentierte er.

Die Fans sind begeistert

Viele seiner 38,9 Millionen Follower und Followerinnen freuen sich mit dem werdenden Vater, 1,4 Millionen Likes sammelte Haaland binnen weniger Stunden für seinen Post ein.

Das erste Kind erwartet er gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen. Auch sie spielte früher Fußball. Über diese gemeinsame Leidenschaft lernten die beiden sich in ihrem Heimatort Bryne kennen. Wann das Baby kommt, verraten die beiden noch nicht.