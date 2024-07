Auf Instagram verkündet Fußballstar Kai Havertz hat geheiratet

Kai Havertz hat seine Freundin Sophia geheiratet. (hub/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 09:03 Uhr

Freude nach der EM: Fußballspieler Kai Havertz hat geheiratet. Auf Instagram teilte er nun Bilder, die ihn mit seiner Braut zeigen.

Kai Havertz (25) hat nach der Fußball-Europameisterschaft geheiratet. Auf Instagram teilte der Kicker mehrere Bilder, auf denen er mit seiner Braut Sophia vor Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach zu sehen ist. Sie trägt auf den Fotos ein enganliegendes weißes Neckholderkleid mit hohem Beinschlitz, Havertz einen dunklen Anzug mit weißem Hemd und Fliege. Auf einem weiteren Bild ist Sophia mit einem weißen Trägerkleid zu sehen.

Der Fußballstar verriet zudem, dass die Hochzeit am vergangenen Donnerstag stattgefunden hat. Er schrieb zu den Bildern mit Herz-Emoji: "18.07.24 – forever". Seine frischangetraute Ehefrau hat ihren Namen auf Instagram, wo sie über 500.000 Follower hat, bereits in Sophia Havertz geändert. In ihren Storys schrieb sie zu einem der Bilder von der Hochzeit: "Mein Ehemann". Auf den beiden Instagramprofilen sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans und prominenten Kollegen.

Seit einem Jahr verlobt

Auch seine Verlobung hatte das Paar auf Instagram verkündet. Im vergangenen Sommer teilte der Fußballstar ein Pärchenfoto, das die beiden vor Meereskulisse zeigt, wie sie sich verliebt in die Augen sehen. Kai Havertz fügte damals ein Ring- und Herz-Emoji hinzu.

Kai Havertz startete seine Karriere 2016 bei Bayer 04 Leverkusen und ging später zum FC Chelsea. Seit Juli 2023 steht der deutsche Nationalspieler beim FC Arsenal unter Vertrag.