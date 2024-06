Kapitän der Équipe Tricolore Fußballstar Kylian Mbappé: Vom Problemviertel an die Weltspitze

Fußballstar Kylian Mbappé ist seit 2023 Kapitän der französischen Nationalmannschaft. (ili/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 15:00 Uhr

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé kommt aus einem problembeladenen Vorort von Paris und spielt heute für die Top-Clubs in den größten Stadien der Welt. Der spannende Weg eines Weltstars.

Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe D – Österreich gegen Frankreich – greift am Montagabend (17. Juni, 21 Uhr) in Dortmund der nächste Superstar ins EM-Geschehen ein: der französische Stürmer Kylian Mbappé (25). Seit März 2023 ist er Kapitän der französischen Fußballnationalmannschaft – auch "Les Bleus" oder "Équipe Tricolore" genannt -; bei der Fußball-WM 2018 wurde er mit nur 19 Jahren Weltmeister und zudem als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Kylian Mbappé – Kindheit in Bondy

Kylian Mbappé kam am 20. Dezember 1998 in Bondy zur Welt, einem Vorort im Nordosten von Paris. Bondy gehört zur berühmt-berüchtigten Banlieue, in der durch den Bau von Großwohnsiedlungen in den 1960er Jahren die Einwohnerzahl schnell anstieg. Die typischen Herausforderungen: Arbeitslosigkeit, soziale Spannungen, begrenzte Perspektiven für junge Menschen. Auch Gewalt und Kriminalität sind keine Seltenheit.

Diese Umgebung war prägend für den jungen Kylian. "In Bondy aufzuwachsen, bedeutete, sich ständig beweisen zu müssen", sagte er 2018 in einem Interview mit "Bondy Blog". "Es war nicht immer einfach, aber es hat mich stark gemacht", fügte er hinzu.

Sportbegeisterte Familie und Fußball

In diesem schwierigen Umfeld waren es vor allem seine Familie und der Fußball, die Mbappé halfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Sein Vater, Wilfried Mbappé aus Kamerun, arbeitete als Fußballtrainer, und seine Mutter, Fayza Lamari mit algerischen Wurzeln, war eine ehemalige Handballspielerin. Die sportbegeisterten Eltern erkannten früh das Potenzial ihres Sohnes. Bis heute managt seine Mutter den "Prinz von Bondy", wie er in den lokalen Medien genannt wird.

Der damals fünfjährige Mbappé startete 2005 im lokalen Fußballverein AS Bondy. Unter der Anleitung seines Vaters und anderer Trainer spielte er dort bis 2011. Dann wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum INF Clairefontaine in der kleinen Gemeinde Clairefontaine-en-Yvelines im Südwesten von Paris. Ab 2013 begann der damalige Teenie seine Profikarriere in Monaco. 2017 verließ er den AS Monaco und wechselte schlussendlich als damals zweitteuerster Spieler der Fußballgeschichte zum Weltklasse-Club Paris Saint-Germain. Nach seinem Vertragsende wechselt Mbappé zur Saison 2024/25 ablösefrei zum spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid. Der inzwischen wohl bestbezahlte Fußballspieler der Welt unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der Verein Anfang Juni bekannt gab. Über Gehälter und Co. kursieren Gerüchte. "Seit Wochen wurde bei dem ablösefreien Deal von einem Handgeld jenseits von 100 Millionen Euro spekuliert", wie unter anderem "Bild.de" nach der Bestätigung des Deals meldete.

Feststeht, nach der EM geht es für den Stürmer-Star mit dem freundlichen Gesicht und dem ansteckenden Lachen zu den Königlichen.

Kylian Mbappés Brief an "Kinder in Bondy"

Trotz seines rasanten Aufstiegs und seiner weltweiten Bekanntheit hat Kylian Mbappé seine Wurzeln nie vergessen. Er hat Sportanlagen renovieren lassen und eine Stiftung gegründet, die sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt und Projekte unterstützt, die jungen Menschen helfen, ihre Träume zu verwirklichen.

In einem herzlichen offenen Brief an die "Kinder in Bondy" und die "Kinder in der Banlieue" schrieb Kylian Mbappé bereits im Jahr 2020: "Unser Viertel ist ein unglaublicher Schmelztiegel verschiedener Kulturen – französisch, afrikanisch, asiatisch, arabisch, aus allen Teilen der Welt. Menschen außerhalb Frankreichs reden immer schlecht über die Banlieues, aber wenn man nicht von hier ist, kann man nicht wirklich verstehen, wie es ist. Die Leute reden von 'Schlägern', als ob sie hier erfunden worden wären. Aber Schläger gibt es überall auf der Welt. Überall auf der Welt gibt es Menschen, die es schwer haben… Als ich ein Kind war, habe ich gesehen, wie einige der härtesten Jungs in der Nachbarschaft Lebensmittel für meine Großmutter trugen. Diese Fassette unserer Kultur sieht man nie in den Nachrichten. Man hört nur von den schlechten Seiten, nie von den guten."

Jüngster Rekord auf Instagram

Auf Instagram hat Kylian Mbappé 118 Millionen Followerinnen und Follower (Stand Juni 2024). Und genau hier hat er zusammen mit einem weiteren Weltstar der laufenden Europameisterschaft auch schon einen ersten Rekord geknackt. Anfang Juni veröffentlichte Mbappé anlässlich seines Vereinswechsels von Paris nach Madrid einen Jubelpost:

"Ein Traum wird wahr. Ich bin sehr glücklich und stolz, Teil meines Traumklubs @realmadrid zu sein. Es ist unmöglich zu erklären, wie glücklich und aufgeregt ich mich in diesem Moment fühle. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen, Madridistas, und danke euch für eure unglaubliche Unterstützung", veröffentlichte er auf Spanisch, Englisch und Französisch.

So weit so normal, doch eines der drei zum Post gehörenden Fotos hatte es in sich: Darauf ist Mbappé als Kind zu Besuch bei Real Madrid zu sehen. Vereins-Legende Cristiano Ronaldo (39) posierte mit ihm für das Bild. Doch es kommt noch besser, der portugiesische Fußball-Star kommentierte Mbappés Post mit den Worten: "Freue mich darauf, dich im Bernabéu zu sehen."

Mit seinen aktuell über 5.861.000 Likes ist es "der meist-gelikte Kommentar (Stand 17. Juni: 5. 861.476 Likes), der je auf einer Social-Media-Plattform geschrieben wurde", wie "ingame.de" meldet. Zum Vergleich: "Zuletzt gab es einen TikTok-Kommentar über GTA 6, der ebenfalls Rekorde gebrochen hatte", heißt es auf dem Gaming-Newsportal.