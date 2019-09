G-Eazy hat eine Neue!

Nach dem ewigen Hin und Her mit Ex-Freundin Halsey (24) erschien G-Eazy (30) beim gestrigen „Diamond Ball“ von Sängerin Rihanna (31) mit seiner neuen Freundin auf dem Roten Teppich.

Aktuell findet die Fashion-Week in New York City statt, aber am gestrigen Abend pilgerten alle Models, Schauspieler, Sänger und jeder, der eine Einladung ergattern konnte zum „Diamond Ball“ von Rihanna. Unter den Gästen war auch G-Eazy.

Gemeinsam mit seiner neuen Freundin stolzierte er über den Roten Teppich und lieferte den gierigen Fotografen dabei eine heiße Show. Er und seine neue Freundin konnten kaum die Finger von einander lassen.

Wer ist seine Neue?

Namentlich handelt es sich bei seiner neuen Liebe um das 21-jährige Model Yasmin Wijnaldum aus Holland. Die junge Niederländerin gehört zu den aktuell erfolgreichsten Models der Welt. Sie läuft auf den großen Laufstegen in Paris und Mailand, zierte schon etliche Vogue-Covers und ist seit 2018 ein Victoria´s Secret-Engel.

Die Schöne und der Rapper sollen sich Anfang Mai kennengelernt haben und sind seitdem unzertrennlich. Glaubt man ihrem Auftritt auf dem Roten Teppich und ihren sexy Instagram-Bildern, knistert es heftig zwischen den beiden.

Quelle: instagram.com

Ex-Freundin Halsey

Und was ist mit Ex-Freundin Halsey? Die Sängerin lässt aktuell kein gutes Haar an ihrem Ex-Freund. In einem erst zwei Wochen alten Interview mit dem „Cosmopolitan“ nannten sie G-Eazy einen „Scheißtypen“. Wie es heißt, soll der Musiker seine damalige Partnerin betrogen haben.

Obwohl sie noch wütend ist, scheint die Sängerin trotz ihrer psychischen Erkrankungen recht gut über die Trennung hinwegzukommen. Noch mehr sogar! Wie Gerüchte sagen, soll Halsey schon seit Beginn des Jahres mit dem Rapper Yungblud (21) zusammen sein.