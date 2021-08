Gabriel Kelly aus dem Krankenhaus: „Spielt kein Basketball!“

10.08.2021 18:18 Uhr

Es scheint, als wolle gerade die neue Generation der legendären Kelly Family nun ihre Eltern und Verwandten überholen. So ist bereits Ignatius - von allen Iggi genannt - der jüngste Sohn von Patricia Kelly - längst recht erfolgreich im Musik-Biz unterwegs.

Und auch die Kids von Angelo Kelly sind nun dabei sich ihren eigenen Namen zu machen. So will unter anderem Gabriel Kelly (20) als Rapper und Influencer groß rauskommen. Allerdings könnte den Kelly-Spross nun eine ziemlich heftige Verletzung zeitlich etwas zurückwerfen.

Gabriel Kelly: „Bin bei nem Basketballspiel umgeknickt!“

So brach sich Angelo Kellys ältester Sohn am Wochenende beim Training den Fuß und muss nun einen Gips tragen. Beim Basketballspielen mit einem Kumpel kam es beim Körbewerfen zum schmerzlichen Zwischenfall. Nach einem verfehlten Korbwurf seines Kumpels soll der muskulöse Fitness-Fan mit dem Fuß falsch aufgekommen und fies gestützt sein.

„Bin bei nem Basketballspiel umgeknickt und hab‘ höchstens mit ner Überdehnung gerechnet“, fasst Gabriel seinen Sportunfall bei Instagram nüchtern zusammen. Doch es kam härter als erwartet. Nach dem Röntgen das eindeutige Ergebnis: Der Fuß ist gebrochen: „Kam aber mit nem gebrochenem Fuß und schickem Gips vom Krankenhaus zurück.“ Dumm gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes …

„Spielt kein Basketball!“

Doch von so einem gebrochenen Fuß lässt sich Gabriel Kelly, der bei Instagram seine Fans regelmäßig an seiner Körpertransformation, für die er viel Sport macht und strenge Diät hält, teilhaben lässt, nicht stoppen. „Die Videodrehtage und TV-Shows werden in den nächsten Tagen/Wochen auf jeden Fall interessant, aber es wird nicht schlapp gemacht! Habt ein jutes Wochenende und bleibt Gesund (spielt kein Basketball)!“

Wobei so ein gebrochener Fuß im Gips einem Rap-Video vielleicht noch bisschen mehr Street Credibility verleiht. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wünschen gute Besserung!