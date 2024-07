Darum geht es in Staffel vier Gabriel oder Alfie? Viel Liebesdrama in neuem Trailer „Emily in Paris“

Die Männerwelt lässt Emily (Lily Collins) in Staffel vier mehr als einmal verzweifeln. (eee/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 18:01 Uhr

Das Liebesdrama zwischen Emily, Alfie und Gabriel nimmt offenbar auch in Staffel vier von "Emily in Paris" kein Ende - oder doch? Der neue Trailer deutet einen spannenden Showdown an.

Das Liebesdreieck zwischen Emily (Lily Collins, 35), Alfie (Lucien Laviscount, 32) und Gabriel (Lucas Bravo, 36) erreicht in der kommenden vierten Staffel von "Emily in Paris" offenbar seinen Höhepunkt. Darauf deutet der neue Trailer zum ersten Teil von Season vier hin, den Netflix am Montag, 22. Juli, veröffentlicht hat.

Achtung, Spoiler!

Der fast zweieinhalbminütige Clip zeigt zunächst eine freie Emily Cooper, die nach der Trennung von Alfie nach dem Ende der dritten Staffel plant, ihr Single-Leben zu genießen. Doch obwohl die ambitionierte Marketingexpertin ihren Horizont in Sachen Männer erweitern möchte, lassen sie ihre Gefühle für Gabriel und Alfie nicht los. Erst recht nicht, als ihr privates Liebesdrama negativen Einfluss auf ihre Karriere hat.

Denn ein romantischer Ami-Werbespot mit ihr und Alfie verliert seine Glaubwürdigkeit, nachdem die Trennung der beiden viral gegangen ist. "Jetzt wirkt sich das auf mein Geschäft aus. […] Regeln Sie das", droht ihr ihre dominante Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 61) daraufhin.

Zwischen wem entscheidet sich Emily?

Emily sucht also ihren Ex-Freund wieder auf, doch Alfie bittet sie, ihr Zeit zu geben. Und dann ist da nun auch der Weg zu ihrem anderen Schwarm Gabriel endlich frei, nachdem dessen Hochzeitspläne mit Camille (Camille Razat, 30) geplatzt sind und diese inzwischen mit einer Frau anbandelt. Allerdings erwartet Camille ein Kind von Gabriel, was die Sache noch komplizierter als ohnehin schon macht.

"Ich dachte, dass ich über sie hinweg bin, aber beide sind mir aus unterschiedlichen Gründen so wichtig", erzählt Emily ihrer besten Freundin Mindy (Ashley Park, 33). Der Trailer endet mit einer Szene bei einem Fashion-Maskenball, bei dem sowohl Emily als auch Gabriel und Alfie anwesend sind. Emilys Blicke wandern zwischen beiden Männern hin und her. Der Trailer endet mit Emilys Worten: "Ich habe mir geschworen, für alles offen zu sein. Vielleicht muss ich mich einfach darauf einlassen."

Erster Teil von Staffel vier ab 15. August

Ob sie damit die Beziehung mit Bald-Papa Gabriel oder einen zweiten Versuch mit Ex-Freund Alfie meint, erfahren Fans ab dem 15. August, denn da startet der erste Teil von Staffel vier bei Netflix. Das Finale der neuen Season folgt dann wenige Wochen später, am 12. September.