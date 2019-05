Gabrielle Union redet mehr kitschiges Zeug seit sie Mama ist

Montag, 13. Mai 2019 22:20 Uhr

Gabrielle Union glaubt aufgrund der Geburt ihrer Tochter an Wunder. Die 46-jährige Schauspielerin teilte auf Instagram zum Muttertag den Moment, als ihre kleine Kaavia vor sechs Monaten auf die Welt kam.

Dabei kann man sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen und Papa Dwayne Wade sehen. Dazu schrieb sie: „Ich habe heute so oft geweint, weil dieser Moment einfach wie ein Wunder auf mich wirkte. Nach so vielen schwierigen Momenten im Leben sitze ich hier mit meiner Tochter. Man ist nie zu alt, um glücklich zu sein. Du bist es wert. Du bist es wert. Du bist es wert. Ich schicke so viel Liebe an alle Mamas da draußen, alle Großmütter, Tanten, Väter, Freunde und an jeden, der sich um eine Seele da draußen kümmert. Und an all die, die ihre Mamas oder Omas verloren haben, schicke ich ganz viel Liebe und Licht.“

Quelle: instagram.com

Die Sache mit der Leihmutterschaft

Der ‚Breaking In‘-Star verriet auch vor kurzem, dass der Prozess der Leihmutterschaft am Anfang schwierig war. In einem Gespräch mit ‚Glamour‘ erzählte die ‚Being Mary Jane‘-Schauspielerin:

„Niemand konnte mir meine Fragen beantworten. Instagram gaukelt einem immer diese Illusionen des Lebens vor. Die Leute haben Kinder, durch Leihmutterschaften oder sonst was, und die Kinder tauchen einfach auf. Wir hören aber nie, wie genau das alles passiert oder wie der Prozess ablief. Es fühlt sich dann so an, als wäre das alles nicht schwierig – aber das ist es.“