Film Gal Gadot und Matthias Schoenaerts: Sie spielen in ‚Ruin‘ mit

Gal Gadot - LA World Premiere event for Disney’s Snow White - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 11:00 Uhr

Die Stars werden die Hauptrollen in dem neuen Film über den Zweiten Weltkrieg spielen.

Gal Gadot und Matthias Schoenaerts werden die Hauptrollen in ‚Ruin‘, einem neuen Film über den Zweiten Weltkrieg spielen.

Der kommende Thriller stammt von Regisseurin Niki Caro und spielt im Nachkriegsdeutschland.

Gadot verkörpert in dem Projekt eine aus einem KZ befreite Gefangene, die sich mit einem deutschen Soldaten (Schoenaerts) verbündet, um gemeinsam Rache an einer Nazi-Schutzstaffel zu nehmen. Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge sollen die Dreharbeiten für Anfang 2026 geplant sein. Caro wird den Film in Zusammenarbeit mit Marc Butan für MadRiver Pictures und Gadot und Jason Varsano für Pilot Wave Motion Pictures produzieren. Gadot ist aktuell dabei, ‚The Runner‘ zu drehen und wird zudem in ‚Hand of Dant‘ zu sehen sein. Schoenaerts spielt in ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘ mit, außerdem sind ‚The Old Guard 2‘ und ‚The Way of the Wind‘ mit dem Star in Vorbereitung. Gadot hatte zuvor darüber gesprochen, dass ihr Erfolg mit ‚Wonder Woman‘ ihr Leben verändert habe. Die 40-jährige Schauspielerin spielte die Hauptfigur in dem Superheldenfilm aus dem Jahr 2017, der für ihre Karriere prägend gewesen sei.