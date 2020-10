Gal Gadot wird unter der Regie von Patty Jenkins zu „Cleopatra“

12.10.2020 11:04 Uhr

Mit "Wonder Woman" feierten Schauspielerin Gal Gadot und Regisseurin Patty Jenkins einen großen Erfolg. Nun bringt das Duo "Cleopatra" zurück auf die Leinwand.

Schauspielerin Gal Gadot (35, „Fast & Furious Five“) und Regisseurin Patty Jenkins (49, „Monster“) arbeiteten bereits gemeinsam an den beiden Comicbuchverfilmungen „Wonder Woman“ und „Wonder Woman 1984“. Nun tut sich das Erfolgsduo erneut zusammen und erweckt eine Legende zum Leben, die bereits 1963 von Elizabeth Taylor (1932-2011) verkörpert wurde: „Cleopatra“.

Wie „The Hollywood Reporter“ bestätigt, entsteht die Filmbiografie über den letzten weiblichen Pharao von Ägypten für das Filmstudio Paramount Pictures. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Laeta Kalogridis (55). Charles Roven (71) sowie Hauptdarstellerin Gal Gadot und ihr Ehemann Jaron Varsano (45) sind als Produzenten an Bord.

Auf Twitter freute sich die 35-jährige Israelin über ihren neuen Job. „Ich liebe es, mich auf neue Reisen zu begeben. Ich liebe die Aufregung bei neuen Projekten, den Nervenkitzel, neuen Geschichten Leben einzuhauchen“, schrieb Gadot. „Cleopatra“ sei eine dieser Geschichten, die sie „schon lange“ habe erzählen wollen. „Ich könnte nicht dankbarer für dieses A-Team sein.“

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020