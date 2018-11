Gal Gadot: Wonder Woman ist jetzt Batman

Donnerstag, 1. November 2018 21:43 Uhr

„Wonder Woman“-Star Gal Gadot hat sich zu Halloween einen Scherz erlaubt und ein Foto veröffentlicht, auf dem sie eine Batman-Maske trägt.

Der Part des Batman im DC-Universum scheint vakant zu sein – zumindest soll Ben Affleck, der den dunklen Rächer zuletzt verkörpert hatte, die Rolle wohl nicht mehr übernehmen.

Nun hat sich Gal Gadot, ihrerseits DC-Star in der Rolle der „Wonder Woman“, in Stellung gebracht und die ikonische Maske vorsorglich schon mal aufgezogen. In dem dazugehörigen Twitter-Post schrieb sie: „‚Ich bin Batman‘ Happy Halloween!!“, und sie versteckte in einem Hashtag noch die Botschaft: „Es war tatsächlich aufregend, sie zu tragen“

Quelle: twitter.com



Fans würden Gadot wohl mit Kusshand als Batman nehmen, wenn sie dafür nicht ihre andere, ebenfalls heißgeliebte Figur Wonder Woman aufgeben müsste.

Mit dieser hatte sie sich zuletzt nicht nur Freunde auf Twitter gemacht, als sie fröhlich ankündigte, dass sich der Kinostart von „Wonder Woman 1984“ wohl ganze sechs Monate nach hinten verschiebt… (CI)