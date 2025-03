Stars Gal Gadot wurde ‚immer schwanger‘, als ihre Karriere in Schwung kam

Gal Gadot and husband - March 2025 - Hollywood Walk of Fame ceremony - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 11:00 Uhr

Gal Gadot wurde „immer schwanger“, wenn ihre Karriere einen neuen Höhepunkt erreichte.

Die 39-jährige Schauspielerin hat mit Jaron Varsano die 13-jährige Alma, die siebenjährige Maya, die dreijährige Daniella und den 12 Monate alten Ori. Als sie am Dienstag (18. März) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet wurde, scherzte sie, dass sie entweder immer „Filme macht oder Babys“. Während ihrer Rede sagte sie: „Wann immer mein Erfolg wuchs, wurde ich schwanger, ich musste mich erden. Das ist es, was ich meinen Agenten sage. Entweder ich mache Filme oder ich mache Babys – keine Babys mehr. Aber Jaron hat mich immer daran erinnert, zu träumen und frei zu sein, das zu tun, was ich tun möchte.“

Die ‚Schneewittchen‘-Darstellerin – die 2004 den Titel der Miss Israel gewann, bevor sie fünf Jahre später ihren großen Durchbruch in ‚Fast and Furious‘ feierte – erzählte bei der Entgegennahme der Ehrung, dass ihr Ehemann sie „durch alles hindurch“ begleitet habe. „Meine Karriere war ein wildes Abenteuer, und während all dem war eine Person immer an meiner Seite, mein Mann. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel du mir bedeutest, du bist mein Fels, mein Kompass, mein Feuer und mein bester Freund. Du inspirierst mich so sehr zum Träumen… Ohne dich wäre ich nicht hier.“

Die ‚Wonder Woman‘-Darstellerin fühlt sich sehr dankbar über die neue Ehre und hatte Mühe, das „surreale“ Gefühl, diese Auszeichnung zu erhalten, in Worte zu fassen.