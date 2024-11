Sie glänzt an Alberts Seite Gala zum Nationalfeiertag: Glamour-Auftritt von Fürstin Charlène

Fürstin Charlène an der Seite ihres Ehemanns Albert II. (hub/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 08:53 Uhr

Fürstin Charlène hat am Nationalfeiertag in Monaco gleich mehrere Auftritte hingelegt. Am Abend strahlte sie bei einer Gala.

Fürstin Charlène von Monaco (46) hat bei einer Gala zum Nationalfeiertag von Monaco einen eleganten Auftritt hingelegt. Die 46-Jährige glänzte am Dienstagabend (19. November) an der Seite ihres Ehemanns, Fürst Albert II. (66), in einem dunkelblauen Kleid.

Zu der bodenlangen Robe kombinierte Charlène eine passende blaue Clutch und Diamantohrringe. Ihre blonden Haare trug sie in Wellen gelegt, ein glamouröses Make-up rundete ihren Look ab. Charlènes Ehemann Albert kam ebenfalls wie üblich elegant gekleidet zu dem Event, der Fürst präsentierte ein Ensemble bestehend aus einer schwarzen Jacke, weißem Hemd und einer blauen Hose.

Auftritt der Zwillinge am Feiertag

Auch schon zuvor bezauberte Fürstin Charlène bei einem Auftritt zum Nationalfeiertag mit einem besonderen Outfit. Sie präsentierte einen modischen lilafarbenen Hosenanzug, einen farblich passenden Fascinator und schwarze Pumps. Charlène und Albert zeigten sich an dem Feiertag auch samt ihrer Kinder Jacques und Gabriella (beide 9) auf dem Palastbalkon, von wo aus sie den Zuschauerinnen und Zuschauern zuwinkten.

Der Palast veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account Videos und Fotos von den Nationaltags-Feierlichkeiten. Darunter befindet sich auch eine Aufnahme der Zwillinge, zu der es heißt: "Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella wünschen euch einen schönen Nationalfeiertag." Auf dem Bild, das offensichtlich am 19. November aufgenommen wurde, legt Jacques in Uniform den Arm um seine Schwester, die ein blaues Mantelkleid trägt. Bald schon steht die nächste Feier für die Familie an: Die jungen Royals werden am 10. Dezember zehn Jahre alt.

Charlène, eine ehemalige südafrikanische Schwimmerin, und Fürst Albert II. sind seit 13 Jahren verheiratet. Sie hatten sich am 1. Juli 2011 das Jawort gegeben, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.