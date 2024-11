Noch keine Details zur Handlung „Game of Thrones“: Kommt jetzt ein Kinofilm zur Kultserie?

Kit Harington und Emilia Clarke in Staffel acht von "Game of Thrones". (lau/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 12:48 Uhr

Ein "Game of Thrones"-Kinofilm befindet sich beim Filmstudio Warner Bros. in der Entwicklung. Erleben Fans jetzt die Fortsetzung der Abenteuer von Jon Schnee und Co.?

Aufregende Neuigkeiten für alle Fans der epischen HBO-Serie "Game of Thrones". Wie der "Hollywood Reporter" zuerst berichtet hat, entwickelt das Studio Warner Bros., zu dessen Mutterkonzern auch der Premiumkabelkanal HBO gehört, einen Kinofilm, der auf dem von George R.R. Martin (76) erdachten Fantasy-Universum basiert. Weitere Details zum Projekt sind gegenwärtig noch nicht bekannt.

"Game of Thrones"-Kinofilm: Noch keine Angaben zu Cast oder Handlung

Demnach soll sich der potenzielle Film in "einem sehr frühen Entwicklungsstadium" befinden, heißt es beim US-Branchenmagazin. Personal wie etwa Cast-Mitglieder, Regisseur oder Drehbuchautor würden derzeit noch nicht feststehen, weshalb auch zur Handlung des "Game of Thrones"-Films keine Informationen vorliegen.

Möglich erscheint hier die Weiterführung einiger Handlungsstränge der Serie. So würde vermutlich etliche Fans interessieren, wie es mit den beliebten Figuren aus dem Haus Stark wie Jon Schnee (Kit Harington, 37), Arya (Maisie Williams, 27) oder Sansa Stark (Sophie Turner, 28) weitergeht. Eine Serie zu den weiteren Abenteuern der von Kit Harington gespielten Figur befand sich auch bereits in der Entwicklung, doch im April dieses Jahres gab der Schauspieler selbst bekannt, dass das Projekt vorerst auf Eis liegt.

Bei HBO wird "Game of Thrones" derzeit mit zwei Prequel-Serien weitergeführt, deren Handlung lange vor den Ereignissen um die Starks und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 38) liegt. "House of the Dragon" erzählt die Geschichte eines blutigen Bürgerkriegs des Hauses Targaryen. Staffel zwei erschien diesen Sommer, eine dritte Season ist bereits bestätigt.

Ein weiteres Serien-Spin-off mit dem Titel "A Knight of the Seven Kingdoms" soll 2025 auf HBO erscheinen.

Beliebte Filme werden zu Serien und andersherum

Gerade Warner Bros. und HBO haben zuletzt etliche beliebte fiktionale Figuren und Welten zwischen der großen Kinoleinwand und dem heimischen Bildschirm hin- und herwechseln lassen. So erschien zuletzt die DC-Serie "The Penguin", ein Spin-Off zum Kinofilm "The Batman". Im November startet mit "Dune: Prophecy" ein Serien-Prequel zu den "Dune"-Kinofilmen von Denis Villeneuve (57). Auch die "Harry Potter"-Reihe der Autorin J.K. Rowling (59) wird als HBO-Serie neu aufgelegt.

Amazons Streamingdienst Prime Video legte indes eine Serien-Vorgeschichte zur "Herr der Ringe"-Buchtrilogie sowie den Kinofilmen von Peter Jackson (63) vor, während Disney derzeit aus der erfolgreichen Streaming-Serie "The Mandalorian" den Kinofilm "The Mandalorian & Grogu" macht, der nach derzeitigem Stand im Mai 2026 starten soll.