10.09.2020 17:05 Uhr

„Game of Thrones“-Star Diana Rigg mit 82 Jahren verstorben

TV- und Kino-Star Diana Rigg ist tot. Die Britin, die zuletzt als Olenna Tyrell in "Game of Thrones" zu sehen war, erlag mit 82 Jahren einem Krebsleiden.

Die britische Theater-, TV- und Film-Schauspielerin Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht bestätigte laut „BBC News“ ihre Tochter Rachael Stirling: „Sie starb an Krebs, der im März [2020, Anm. d. Red.] diagnostiziert wurde. Sie verbrachte ihre letzten Monate damit, freudvoll ihr außergewöhnliches Leben zu reflektieren. Voller Liebe, Gelächter und tiefempfundenem Stolz auf ihre Kunst. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich sie vermisse.“

Die Karriere von Rigg ist wahrlich lang und außergewöhnlich. 1957 feierte sie ihr Debüt auf der Theaterbühne, nur zwei Jahre später wurde sie in die Royal Shakespeare Company aufgenommen. Quasi zeitgleich mit diesem Meilenstein startete sie auch im Film durch. 1959 war sie im Fernsehfilm „A Midsummer Night’s Dream“ von Peter Hall zu sehen, ihre erste Hauptrolle bekam sie 1965 in der TV-Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“. In Staffel vier sowie fünf und insgesamt 51 Episoden lang mimte sie Amateur-Agentin Emma Peel.

Das besondere Bondgirl

Zu ihren weiteren großen Erfolgen zählt ihr Part als Teresa „Tracy“ di Vincenzo im „Bond“-Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ mit George Lazenby (81) als 007. Ihre Rolle ist deshalb in die Filmgeschichte eingegangen, weil es das bis dato einzige Bondgirl ist, das mit dem Doppelnullagenten offiziell den Bund der Ehe einging – wenn auch nur denkbar kurz.

Jüngeren Serienfans dürfte Diana Rigg speziell für ihre eindringliche Darbietung der altersweisen Olenna Tyrell aus der HBO-Serie „Game of Thrones“ ein Begriff sein, in der sie erstmals 2013 mitwirkte. Zu diesem Zeitpunkt trug Rigg bereits fast 20 Jahre lang den Titel Dame Commander – 1994 verlieh ihr Queen Elizabeth II. (94) diese Ehre.

(stk/spot)