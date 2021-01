06.01.2021 12:27 Uhr

“Game of Thrones“-Star Maisie Williams fällt die Decke auf den Kopf

Maisie Williams und ihrem Freund Reuben Selby scheint wohl allmählich die Decke auf den Kopf zu fallen. Auf Instagram hat die Schauspielerin zuletzt gezeigt, wie sie und ihr Liebster sich zu Hause so die Zeit vertreiben.

“Game of Thrones“-Star Maisie Williams (23) und ihr Freund Ruben Selby sind seit mittlerweile knapp zwei Jahren ein Paar. Die Ausgangssperre dürfte die Beziehung der beiden allerdings vor eine harte Probe gestellt haben. Doch obwohl Maisie und ihr Partner aufgrund der Pandemie 24/7 aufeinander hocken, scheinen die Turteltauben immer noch jede Menge Spaß miteinander zu haben.

Hier kämpft sie wie Arya Stark

Auf Instagram hat die “Arya Stark“-Darstellerin zuletzt mehrere Videos aus den vergangenen Monaten gepostet und gezeigt, was bei ihr zu Hause in letzter Zeit so abging. Auf einem Clip sieht man beispielsweise, wie die 23-Jährige an ihrem Freund ihr Können als Boxerin unter Beweis stellt. Ihr Kämpfer-Talent ist ihr offensichtlich auch nach dem Ende der Westereos-Saga nicht abhanden gekommen.

So sehr leidet ihre Frisur unter dem Lockdown

Ihr Talent als Aushilfs-Friseurin für Selby und sich selbst lässt hingegen zu wünschen übrig. Von Maisies Vokuhila-Schnitt hätte ihr wohl jeder gute Stylist abgeraten. Doch damit nicht genug, denn auf einem weiten Bild der Reihe zeigt die Schauspielerin zudem das Ergebnis ihres Haarfärbe-Experiments.

Für ihre Augenbrauen wurde sie sonst immer beneidet

Dabei wurde nicht nur der Haaransatz, sondern auch die Augenbrauen blondiert aber während der Ausgangssperre kann man ja mal was Neues versuchen, ohne dass es gleich jeder sehen muss. Ansonsten wird die 23-Jährige ja immer für ihre XXL-Brows beneidet aber in diesem Fall möchte man mal ausnahmsweise nicht mit ihr tauschen.

Galerie

Maisie Williams steht auf schräge Looks

Bereits in der Vergangenheit hat der Serien-Star immer wieder durch seine auffälligen Looks für Aufsehen gesorgt. In Sachen Style scheint die Britin jedenfalls ganz nach dem Motto “je schräger, desto besser“ zu leben. Das spiegelt sich nun auch in ihrer Frisur wider.