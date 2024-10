Neues Leben in Hamburg „Ganz schlimm“: Danni Büchner leidet unter Auszug von Tochter Joelina

Daniela Büchner (li.) vermisst ihre Tochter Joelina Karabas nach deren Auszug. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.10.2024, 12:03 Uhr

Danni Büchners älteste Tochter Joelina ist in eine eigene Wohnung gezogen - und dann auch noch in einem anderen Land. Für den Realitystar ist die Trennung von seinem Kind schwer. "Ich vermisse sie schon sehr", verrät Büchner.

Seit 2015 lebt Daniela Büchner (46) mit ihrer Familie auf Mallorca. Ihre älteste Tochter Joelina Karabas (25) hat die Insel jetzt aber verlassen, um in Hamburg eine eigene Wohnung zu beziehen und ihrem Job als Stewardess nachzugehen. "Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg", wird die TV-Auswanderin im Interview mit RTL ganz emotional.

Video News

Büchner freue sich zwar, dass ihre Tochter so "zielstrebig" und "fleißig" sei und an ihren Träumen arbeite. "Das liebe ich an ihr, dass sie so mutig ist und das macht", so die fünffache Mutter. Trotzdem falle ihr die Trennung von ihrer Tochter sehr schwer: "Zurzeit ist es ganz schlimm mit dem Vermissen". Sie stehe zwar im regen Kontakt mit Joelina, wünsche sich aber, dass sie sich öfter bei ihr melde.

Harmonie durch Fernbeziehung

Etwas Positives kann Danni Büchner der neuen Entfernung zu ihrer Tochter aber abgewinnen. Wo das Mutter-Tochter-Duo früher oft aneinandergeraten sei – "da hat es gescheppert" – herrsche durch die Distanz nun Frieden. "Jetzt ist alles voller Liebe", erzählt Büchner und zitiert die gegenseitigen Liebesbekundungen übers Telefon.

Daniela Büchner wurde als Partnerin des Ballermann-Sängers Jens Büchner (1969-2018) in der TV-Show "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer" bekannt. Inzwischen hat sie mit "Die Büchners" eine eigene Realityshow rund um ihre Familie. Ihre Tochter Joelina hat selbst im Realitykosmos Fuß gefasst und war 2024 unter anderem zusammen mit ihrer Mutter Kandidatin bei "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel".