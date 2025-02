Film Gareth Edwards: ‚Jurassic World Rebirth‘ kehrt zu “Horror“-Wurzeln zurück

Gareth Edwards - September 2023 - Avalon - The Creator Presentation BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 09:00 Uhr

Der ‚Jurassic World Rebirth‘-Regisseur erzählte, dass er mit dem neuen Film zu den „Horror“-Wurzeln des Franchise zurückkehren wollte.

Der Filmemacher von ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ tauschte für sein neuestes Projekt den Weltraum gegen Dinosaurier ein und engagierte Scarlett Johansson als Hauptdarstellerin.

Edwards sprach darüber, dass er den kommenden Film gruseliger als die vorherigen Teile machen wollte, da ihm das Original von 1993 als Kind Angst gemacht habe. Der Filmemacher erklärte in einem Interview mit ‚Vanity Fair‘: „‚Jurassic Park‘ [das Original] ist ein Horrorfilm im Zeugenschutzprogramm. Die meisten Leute sehen das nicht so. Wir sind alle als Kinder in den Film gegangen.“ Der Regisseur fügte hinzu: „Aber ich hatte ehrlich gesagt eine Heidenangst, als ich im Kino war und mir den Angriff des T. Rex angesehen habe. Das ist eine der am besten inszenierten Szenen der Filmgeschichte, also liegt die Messlatte echt hoch, an Bord zu kommen und das zu versuchen.“ Edwards erklärte zudem, dass er sich für das Projekt von einigen seiner Lieblingsfilme inspirieren ließ, darunter die ‚Alien‘- und ‚Star Wars‘-Filmreihen, um einen furchteinflößenden neuen Dinosaurier zu kreieren.