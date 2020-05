Gary Barlow will von Brad Pitt gespielt werden

Sänger Gary Barlow wollte für den Take That-Film „Greatest Days“ von Oscarpreisträger Brad Pitt gespielt werden. Der Film basiert auf dem Musical „The Band“ und wird von den Take That-Mitglieder Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen und Howard Donald produziert. Ob Brad da mitmachen würde?

In „Greatest Days“, der Adaption des Musicals „The Band“, geht es um Fans, die einer Band in den 90er Jahren hinterherreisen. Wie in einem Musical, werden die Songs von Take That im Film vorkommen. Für den Film werden gerade geeignete Schauspieler gesucht.

Quelle: instagram.com

Das Angebot steht

Der Film, der auf dem Take That-Musical „The Band“ basiert, konzentriert sich auf das Leben von fünf weiblichen Fans, die unsterblich in eine Boyband verliebt sind und ihr folgen. Gary Barlow (49) witzelte nun gegenüber „Variety“: „Es müsste Brad Pitt sein, der mich spielt. Sie müssen zu meinem Aussehen passen, nicht wahr? Ich mache nur Spaß. Die weiblichen Charaktere stehen im Mittelpunkt. Es geht um die Menschen, die zuschauen, die uns unterstützt haben und wie die Musik Teil ihres Lebens gewesen ist.“ Wie es scheint hat er über die Idee schon etwas nachgedacht. Etwas Ähnlichkeit ist schon auszumachen…

Quelle: instagram.com

Im April wurde bestätigt, dass ‚The Band“ verfilmt wird, wobei die Produzenten auf der Jagd nach „hochkarätigen“ Schauspielern sein sollen, die in dem Film die Hauptrolle spielen sollen. Die Bandmitglieder Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen und Howard Donald werden „Greatest Days“ produzieren, so wie sie es bereits bei ‚The Band‘ getan haben.

Coky Giedroyc wird Regie führen, und der Film wird eine Reihe von Take That-Hits wie ‚Could It Be Magic‘ und ‚Relight My Fire‘ enthalten. Das von Tim Firth geschriebene Musical begann seine Tournee im Jahr 2017 und erzählt die Geschichte von fünf Teenager-Schülerinnen, die Anfang der 90er Jahre von einer Boyband besessen waren. Nach dem ersten Konzert, das sie besuchen, werden sie durch ein tragisches Ereignis getrennt. Nach 25 Jahren ohne Kontakt gibt es ein Wiedersehen. Im November 2018 verriet Take That, dass sie planen, 2019 einen Film zu drehen.