Ein unvergessliches Erlebnis Geburtstag an Heiligabend: Wie feiert Schauspielerin Ulrike Kriener?

Schauspielerin Ulrike Kriener hat an Heiligabend Geburtstag. (ili/spot)

SpotOn News | 23.12.2023, 11:01 Uhr

Ulrike Kriener hat an Heiligabend Geburtstag. Wie das als Kind für sie war, verrät sie im Interview. Außerdem erzählt die Schauspielerin von einem unvergesslichen Erlebnis an diesem besonderen Tag.

Schauspielerin Ulrike Kriener hat am 24. Dezember Geburtstag. Diesmal wird sie an Heiligabend 69 Jahre alt. Ihren Ehrentag verbringt sie heutzutage am liebsten "mit der Familie und manchmal auch mit Freunden und Freundinnen", wie sie im Interview mit spot on news erzählt. "Auf den Tisch kommt immer das, was mein Mann kocht", ergänzt sie ganz unkompliziert.

"Reinfeiern" war die Lösung

Eine etwas größere Herausforderung ist der Geburtstag an Heiligabend für Kinder. In Krieners Fall scheint es nicht ganz so schlimm gewesen sein. "Am Vormittag wurde mein Geburtstag gefeiert, und am späteren Nachmittag, am Heiligen Abend, dann das Weihnachtsfest", erinnert sie sich. "Meine Eltern haben einfach einen Teil des Tages für mich abgezwackt. Ich hatte dadurch nie das Gefühl, dass mir etwas fehlt", sagt die gebürtige Nordrhein-Westfälin. So richtig ihren Frieden mit diesem eigentlich ja nur halben Geburtstag habe sie in dem Moment gemacht, "als ich so alt war, dass ich auch in meinen Geburtstag reinfeiern konnte".

Und die beliebte Schauspielerin hat nicht nur reingefeiert, ein besonders denkwürdiges Erlebnis an einem 24. Dezember beschreibt sie so: "Das war das nächtliche Tanzen an Heiligabend in Brasilien am Strand, bei meiner Freundin Barbara. Wir trugen alle Elchgeweihe und Weihnachtsmützen auf dem Kopf."

Feiert Ulrike Kriener auf einer wilden Silvester-Party?

Kaum sind Geburtstag und Weihnachten vergangen, steht auch für die beliebte Schauspielerin, die zuletzt im zweiten Teil der "Mona & Marie"-Reihe begeisterte, das nächste Fest im Kalender: Silvester. Doch wer sie in Anbetracht der Brasilien-Geschichte zum Jahreswechsel vielleicht auf einer großen Party wähnt, irrt. "Ich finde, Silvester ist das meistüberschätzte Fest überhaupt. Ich könnte an Silvester sehr gut früh ins Bett gehen", so Ulrike Kriener.

Dabei fällt ihre ganz persönliche Bilanz für das Jahr 2023 gar nicht so schlecht aus: "2023 ist ein extrem krisenhaftes Jahr für die Welt, beängstigend und furchtbar traurig. Und doch war es für mich persönlich ein glückliches Jahr." Und das könnte auch im kommenden Jahr so weitergehen, denn: "Ich drehe im Moment eine Komödie mit dem Arbeitstitel 'Alle nich' ganz dicht'. Und ich habe die Hoffnung, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich beim Zusehen so amüsieren könnten, wie ich gerade bei den Dreharbeiten", schwärmt sie.