Geburtstagspost: Kim Kardashian wird Kanye West ihr Leben lang lieben

Kim Kardashian und Kanye West 2014 auf dem roten Teppich (mia/spot)

08.06.2021 21:37 Uhr

Kanye West feiert seinen 44. Geburtstag. Seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian gratulierte ihm auf Instagram und versicherte, dass sie ihren Ex "ein Leben lang" lieben werde.

Kanye West feiert am 8. Juni seinen 44. Geburtstag – doch die Feierlaune dürfte angesichts seiner Scheidung dieses Jahr nicht ganz so groß sein. Auf Instagram gab sich seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (40) aber große Mühe, ihrem Ex ihre Zuneigung zu versichern. Sie teilte ein altes Bild des Paares und drei seiner Kinder und versicherte im Text dazu, dass sie West „ein Leben lang“ lieben werde. In den nicht permanenten Stories teilte sie sogar noch mehr Bilder des Ex-Paares und gratulierte West zum Geburtstag. Auch Kims Schwester Khloé Kardashian (36) gratulierte dem Rapper mit einem Instagram-Post und nannte ihn ihren „Bruder fürs Leben“.

Kim Kardashian hatte im Februar offiziell die Scheidung von Kanye West eingereicht. Ein Zurück wird es für das Paar höchstwahrscheinlich nicht mehr geben: „Sie ist sehr glücklich und überzeugt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat“, sagte ein Insider kürzlich dem US-Magazin „People“. Kardashian und West sind seit 2014 verheiratet und haben vier Kinder: die Töchter North (7) und Chicago (3) sowie die Söhne Saint (5) und Psalm (2).