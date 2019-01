Gefährliche „Bird Box“-Challenge macht die Runde

Wer schon „Bird Box“ auf Netflix gesehen hat, fühlt sich vielleicht auch versucht, sich die Augen zu verbinden und so herumzulaufen, genauso wie Sandra Bullock in dem Film. Netflix musste deswegen jetzt eine Warnung veröffentlichen, dass Zuschauer den Film auf keinen Fall nachahmen sollen – denn es gibt bereits eine „Bird Box“-Challenge, bei der Interner-User alle möglichen Aufgaben blind erfüllen.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Internet-Senders war zu lesen: „Wir können nicht glauben, dass wir das wirklich posten müssen, aber BITTE VERLETZT EUCH NICHT BEI DER BIRD BOX CHALLENGE. Wir wissen nicht, wie das angefangen hat, aber für 2019 haben wir nur einen Wunsch: Bleibt gesund und kommt nicht wegen eines Internet-Phänomens ins Krankenhaus!“

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

