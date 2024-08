"Grüße nach oben" „Gefragt – Gejagt“ erinnert mit Backstage-Clip an Klaus Otto Nagorsnik

Klaus Nagorsnik starb im April im Alter von 68 Jahren. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 13:51 Uhr

Bis zu seinem Tod vor vier Monaten war Klaus Otto Nagorsnik zehn Jahre lang als Jäger bei "Gefragt - Gejagt" zu sehen. Mit einer Backstage-Aufnahme aus dem Jahr 2015 erweckte die ARD-Quizshow ihn jetzt kurzzeitig wieder zum Leben.

In den Herzen des "Gefragt – Gejagt"-Teams und der Fans lebt Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) weiter. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte die Quizshow am 13. August ein kurzes Video aus dem Jahr 2015, in dem der verstorbenen Jäger mit einem Kandidaten im Backstage-Bereich zu sehen ist. "Und dann findet man noch einen ganz besonderen Clip bei 'Gefragt – Gejagt' auf der Kamera, weil man sich so an den Kandidaten erinnert. Grüße nach oben, lieber K.O.", heißt es dazu.

Aus dem Off wird Nagorsnik, der wegen seines Berufs auch "Der Bibliothekar" oder kurz "K.O." genannt wurde, in dem Clip gefragt, ob mit dem Alter auch die Weisheit käme. In seiner bekannt lässigen Art antwortet er "Gelassenheit", bevor er weiter mit dem Kameramann scherzt und in die Linse lächelt.

Trauer um Nagorsnik ist weiterhin groß

Klaus Otto Nagorsnik war zehn Jahre lang als Jäger in der Sendung zu sehen gewesen, bis im April 2024 überraschend sein Tod bekannt gegeben wurde. "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst", trauerte Show-Moderator Alexander Bommes (49) danach um den 68-Jährigen.

Auch vier Monate später ist die Trauer um den Star-Quizzer immer noch ungebrochen, wie die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag zeigen. "Es ist noch immer so unglaublich, dass er gestorben ist", "Du wirst schmerzlich vermisst, K.O." und "So schön, ihn noch mal zu sehen in diesem Clip", lauteten nur einige der betroffenen Nachrichten. Auch die Tochter des Kandidaten aus dem Video kommentierte den Beitrag: "K.O. zu treffen war für meinen Papa definitiv das Highlight."