Geheime Schwangerschaft: Loredana ist wieder Mutter geworden

18.05.2021 15:30 Uhr

Es ist die freudige Schocknachricht des Wochenendes: Loredana ist anscheinend zum zweiten Mal Mutter geworden - und das ohne das jemand von der Schwangerschaft oder der Geburt mitbekommen hat...

Mit dieser Neuigkeit überrascht Loredana ihre Fans: Die Deutsch-Rapperin ist anscheinend zum zweiten Mal Mutter geworden – und dies, ohne das jemand von ihrer Schwangerschaft mitbekommen etwas hätte…

Loredana zeigt ihr Baby

Glücklich lächelt Loredana – die in einem Krankenhausbett liegt – das süße Baby in ihrem Arm an, welches mit runden Kulleraugen zurück schaut: Das bekamen die Fans der Rapperin jetzt in ihrem neuesten Instagram-Post zu sehen. Dazu kommentiert Loredana lediglich einen Emoji auf dem Eltern mit zwei Kindern zu sehen sind. Anscheinend ist die 25-Jährige ganz still und heimlich zum zweiten Mal Mutter geworden.

Keiner wusste von der Schwangerschaft

Loredanas Fans sind von diesem Posting mehr als verwirrt. „Ich war nur kurz an der Tankstelle – was ist passiert?“, kommentiert zum Beispiel ein mit reichlich Humor gesegneter Follower.

Kein Wunder, immerhin war auf ihren letzten Instagram-Postings und Storys von einer runden Babykugel nicht zu sehen. Und die hätte die Schweizerin natürlich neun Monate mit sich rumtragen müssen. Hat sie es also wirklich geschafft die komplette Öffentlichkeit so lange an der Nase herum zu führen?

Ist es wirklich Loredanas Baby?

Einige Leute kaufen Loredana diese freudige Neuigkeit allerdings nicht ab. Sie glauben, dass es sich bei den Bildern lediglich um einen PR-Gag handeln soll, um mehr Aufmerksamkeit für einen neuen Song zu bekommen. Für die Skeptiker der angebliche Beweis: Das Baby auf dem Bild sieht nicht ganz so neu geboren aus und vor kurzem war Loredana in ihrer Instagram-Story am Set eines Musikvideos, bei dem sie angeblich das gleiche Outfit trug wie auf dem Bild.

Mozzik ist der Vater

Die meisten ihrer Fans sind allerdings davon überzeugt, dass Loredana erneut Mutter geworden ist und schicken fleißig Glückwünsche. Vor allem ein Detail freut sie dabei: In den weiteren Bildern, die die Rapperin in ihrer Instagram-Story teilt, kann man Mozzik erkennen. Der Rapper ist auch der Vater von Loredanas erster Tochter Hana, aber eigentlich hatten sich die beiden bereits 2019 getrennt. Seitdem streuten Loredana und Mozzik allerdings immer wieder kleine Hinweise, dass sie doch noch zusammen sind – bestätigten das aber nie offiziell.

(AK)