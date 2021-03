Geheimnis gelüftet: Hilaria Baldwin stellt Tochter Lucia vor

02.03.2021 16:38 Uhr

Hilaria Baldwin beendet das Rätselraten: Gemeinsam mit Ehemann Alec Baldwin begrüßt sie Tochter Lucia in der Familie.

Und plötzlich waren es sechs Kinder. Schauspieler Alec Baldwin (62, „Beetlejuice“) und seine Ehefrau Hilaria (37) überraschten am Montagabend mit einem neuen Familienbild. Darauf zu sehen: Ein Neugeborenes, das es sich zusammen mit den Kindern des Paares, Carmen (geb. 2013), Rafael (geb. 2015), Leonardo (geb. 2016), Romeo (geb. 2018) und Eduardo (geb. September 2020) im Bett gemütlich gemacht hat. Nun klärte Hilaria Baldwin die rätselnde Fangemeinde auf. Ja, das Baby gehört zur Familie. „Wir sind so verliebt in unsere Tochter Lucia“, schrieb die Yogalehrerin zu einer Nahaufnahme des Mädchens bei Instagram.

In ihren Profil-Informationen fügte Hilaria Baldwin außerdem an, dass sie nun „Mama von sechs Baldwinitos“ sei. Ihre Tochter Lucia sei, wie auch ihre Geschwister, „ein wahr gewordener Traum“ für die Eheleute, die sich 2012 das Jawort gaben. Ob das kleine Mädchen von einer Leihmutter ausgetragen oder adoptiert wurde, ist bisher nicht bekannt. Es erblickte nur fünf Monate nach der Geburt von Söhnchen Eduardo das Licht der Welt – und macht damit das halbe Dutzend perfekt. Aus seiner Ehe mit Kim Basinger (67) hat Schauspieler Alec Baldwin außerdem Tochter Ireland Baldwin (25).