Geht da was zwischen Adele und Harry Styles?

Die Fans von Adele und Harry Styles flippen gerade aus, weil die beiden Superstars offenbar gemeinsam im Urlaub waren! Die 31-jährige „Hello“ -Sängerin und der 25-jährige Musiker wurden an diesem Wochenende in Anguilla, einer Insel in der Karibik, gesichtet.

Die beiden Stars sind jedenfalls tatsächlich beim Herumtollen an einem Strand fotografiert worden. Dabei ist die dürre Adele nach ihrem enormen Gewichtsverlust kaum noch zu erkennen. Die Bilder kann man hier sehen!

Kommt gemeinsame Musik?

Die Fans spekulieren nun, dass Adele und Harry vielleicht an gemeinsamer Musik arbeiten könnten. Denn Liebe dürfte da kaum im Spiel sein, wo Adele doch eher ältere Herrschaften bevorzugt.

Während er gerade sein Album „Fine Line“ veröffentlicht hat, geht das Gerücht um, dass sie sich darauf vorbereitet, ihr mit Spannung erwartetes viertes Studioalbum rauszubringen.

Das letzte Mal, dass Adele neue Musik veröffentlichte, ist über vier Jahre her. 2015 war es ihr Album „25“.