Pläne für Fortsetzung Geht „Yellowstone“ doch noch weiter? Aufregende Neuigkeiten für Fans

Kelly Reilly (r.) und Cole Hauser könnten zu den neuen Hauptdarstellern von "Yellowstone" aufsteigen. (lau/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 22:30 Uhr

"Yellowstone" sollte ursprünglich mit der anstehenden, fünften Staffel zu einem Ende kommen. Doch jetzt berichten US-Medien von Plänen zu einer Fortsetzung der Serie.

Erst am heutigen Tag wurde bekannt, dass die zweite Hälfte der fünften "Yellowstone"-Staffel auch in Deutschland im November startet. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die Neo-Western-Serie mit dieser Staffel 5B auch enden wird. Doch jetzt berichten US-Branchenblätter wie "Variety", dass auch eine Fortsetzung in Form einer sechsten Season geplant sei. Vertragsverhandlungen mit den neuen Hauptdarstellern sollen demnach derzeit stattfinden.

Kommt auch eine sechste "Yellowstone"-Staffel?

Die Verträge seien zwar noch nicht unterzeichnet, doch soll es mit den Serienstars Kelly Reilly (47) und Cole Hauser (spielt Rip Wheeler, 49) in den Hauptrollen weitergehen. Darstellerin Reilly verkörpert in "Yellowstone" Beth Dutton, die willensstarke und oftmals aufbrausende Tochter der bisherigen Hauptfigur John Dutton III., gespielt von Kevin Costner (69).

Der steht bekanntermaßen nicht mehr für Staffel 5B zur Verfügung, weswegen über lange Zeit angenommen wurde, dass die zweite Hälfte von Staffel fünf auch die letzte der Erfolgsserie bleiben wird.

Erst im August wurde bekannt, dass Kino-Legende Michelle Pfeiffer (66) die Hauptrolle im geplanten "Yellowstone"-Ableger "The Madison" übernehmen wird. Die bereits dritte Spin-off-Serie nach "1883" und "1923" spielt erstmals ebenfalls in der Gegenwart, und könnte die Ereignisse aus "Yellowstone" daher nahtlos fortsetzen. Die Mutterserie selbst war in den vergangenen Jahren die erfolgreichste Drama-Serie im US-TV.