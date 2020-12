18.12.2020 12:00 Uhr

Geiss-Tochter: „Laura Müller ist gescheitert“

Für die Influencerin Laura Müller läuft es seit der öffentlichen Corona-Leugnung ihres Mannes Michael Wendler alles andere als gut. Die 20-Jährige hat bereits über 20 Jobs und somit wichtige Werbepartner verloren. Jetzt muss sie mit einem weiteren Absprung rechnen.

Laura Müller (20) und Michael Wendler (48) leben seit dem Vertragsbruch- und Verschwörungstheoretiker-Skandal zurückgezogen in ihrem Häuschen in Cape Coral/Florida. Immer mehr Werbepartner distanzieren sich auch von der Influencerin. Jetzt bekommt sie sogar Stress mit jemanden, der Laura vor kurzem noch helfen wollte. Die Nichte von Vivien Geiss (18, Nichte von TV-Millionär Robert Geiss) rechnet mit Laura Müller ab.

Verträge einseitig ohne Absprache gekündigt

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung lässt Vivien Geiss ihrer Wut gegenüber Michael Wendler und Laura Müller freien Lauf: „Es ist genug! Wir haben seit Monaten einen Vertrag, aber Laura hat ihren ebenso wenig erfüllt wie Michael Wendler seinen. Obwohl ich Laura nicht persönlich kenne, wollte ich ihr als Gleichaltrige gerne eine Chance einräumen. Ich versuchte mich gedanklich in ihre Lage zu versetzen, in der sie vielleicht einen Spagat zwischen Loyalität zu ihrem Mann und ihrem eigenen Profil versuchte.“

Vivien sieht keine Hoffnung mehr

Viven Geiss hatte sich eigentlich vorgenommen Laura bei ihrer Selbständigkeit ohne ihren Ehemann Michael zu unterstützen.

Uncle Sam, die Firma von Michael Geiss, machte Laura ein lukratives Angebot und das obwohl weder Michael noch Laura sich in der Vergangenheit an die frisch unterzeichneten Werbeverträge hielten. Die Influencerin war sich anscheinend zu gut, um Vivien überhaupt eine Rückmeldung zu geben. Sie soll sich gar nicht gemeldet haben. Daraufhin platzte Vivien der Kragen, für Laura Müller sieht sie nun keine rosige Zukunft mehr.

„Laura Müller ist gescheitert“

Von dem anfänglichen Verständnis gegenüber der jungen Frau von Michael Wendler ist nicht mehr viel übrig. Vivien Geiss hat mit dem Thema Laura Müller abgeschlossen, wie sie der „Bild“-Zeitung wütend verrät: „Sie tat einfach nichts. Da hat jedes Verständnis und jede Gnadenfrist auch mal ein Ende. Laura hat den Zeitpunkt, sich mit ihrer eigenen Meinung klar zu positionieren, verpasst. Ich muss feststellen: Laura Müller ist gescheitert!“

Ist Laura eine Lügnerin?

Laura hat weder ihre Meinung geäußert, noch die Wahrheit gesagt, wie jetzt herauskommt. Hat Laura Müller im Bezug auf ihren Ex-Manager Markus Krampe gelogen? Der Vater von Vivien Geiss ist der Bruder von Robert Geiss (56) und somit der Mitgründer ihres Modelabels „Uncle Sam“. Inzwischen ist Michael Geiss (54) der alleinige Eigentümer der Marke. Für die Geiss Familie steht Fairness an erster Stelle, deshalb setzte sich Viven auch für die fast gleichaltrige Laura Müller. Doch irgendwann sei auch der Bogen der Geissens mehr als überspannt.

„Ihr Verhalten ist inakzeptabel“

Vor kurzem behauptete Laura Müller via Instagram, dass der Ex-Manager von Michael Wendler und ihr, eigentlich nie für sie gearbeitet hätte. Die Geiss-Tochter Vivien sieht das aber ganz anders, wie sie jetzt berichtet: „Uns irritierte sehr, dass Laura öffentlich via Instagram verkündete, dass Markus Krampe nie ihr Manager gewesen sei. Dabei war er es doch, der in ihrem Auftrag mit uns den Uncle-Sam-Werbedeal abgeschlossen hat. Ein solches Verhalten ist unprofessionell und inakzeptabel.“

Das peinliche Protz-Spiel von Laura und Michael

Nicht nur Lauras vermeintliche Lügen, sind ein Grund für den Groll von Vivien Geiss, auch das peinliche protzen auf ihrem Instagram-Kanal ist für die bodenständige 18-Jährgie kaum zu ertragen. Während Laura täglich ihren Luxus Adventskalendar öffnet und Tag für Tag Produkte im Wert von mehreren Tausenden Euro in die Kamera hält, bangen andere Familien um ihre Existenz. Laura und Michael können nichts anderes als zu zeigen was sie haben, oder eben nicht haben. Der vermeintliche Adventskalendar soll nämlich ein Fake sein, was das Ganze noch erbärmlicher macht.

Sie wollen sich ihr Geld zurückholen

Für Vivien und ihre Familie ist zu viel passiert. Laura und Michaels Fehlverhalten soll endlich Konsequenzen haben. „Wir hatten einen Vertrag und hätten als Familienunternehmer zu unserem Wort gestanden. Aber dafür brauchen wir professionelle Vertragspartner mit eigenem Profil. Hier war beides nicht zu erkennen. Wir haken das Thema jetzt ab und werden uns jetzt darauf konzentrieren, die Vorabzahlungen auf beide Werbeverträge zurückzubekommen“, so Viven Geiss. Es klingt so, als könnte sich das Skandal-Ehepaar bald über den nächsten Brief vom Anwalt freuen.

So viel schuldet ihnen der Wendler

Da Michael Wendler den Vertrag mit „Uncle Sam“ kurzerhand platzen ließ, fordert Michael Geiss die Summe jetzt zurück. Um stolze 250.000 Euro soll es gehen, für den hoch verschuldeten Michael Wendler keine guten Neuigkeiten. Trotz des Fehlverhaltens ihres Manns und der Nichteinhaltung des Vertrags während der DSDS-Zeit wollte Vivien Laura eine neue Chance geben. Doch das ist jetzt Geschichte. Mal sehen wie lange sich Michael und seine Laura noch in Cape Coral verstecken können.

(TSK)